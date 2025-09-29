Deux semaines avant le 7 octobre, le Mossad affirmait que le Hamas ne cherchait pas de confrontation

Selon une révélation de la chaîne israélienne N12, le Mossad avait publié, deux semaines avant l’attaque du 7 octobre 2023, un document estimant que le Hamas n’était pas intéressé par une confrontation militaire avec Israël.

Le rapport, intitulé "Pression populaire croissante – une politique calculée de la direction du Hamas à Gaza pour accroître les échanges civils", concluait que la direction du mouvement terroriste "n’est pas intéressée par une confrontation militaire avec Israël à ce stade, mais ne l’écarte pas si elle lui est imposée".

Ce document, rédigé alors que des ballons incendiaires continuaient d’être lancés depuis Gaza, décrivait le Hamas comme privilégiant le dialogue civil plutôt que l’escalade militaire. N12 précise toutefois que l’évaluation soulignait aussi la possibilité d’un changement de position.

Quatre mois avant l’attaque, le chef du Mossad, Dedi Barnea, avait même soutenu un programme d’avantages économiques pour Gaza, dans l’espoir de favoriser une paix durable avec le Hamas, toujours selon N12.

Face aux critiques, le Mossad a rappelé que, depuis 2005, la répartition des responsabilités fixée par le pouvoir politique exclut l’agence de tout rôle en matière d’alerte stratégique concernant les dynamiques palestiniennes. "Le poids de ce document dans la prise de décision était faible, voire négligeable", a indiqué l’organisation, ajoutant qu’elle n’était pas engagée opérationnellement à Gaza, ni pour le renseignement, ni pour le déploiement d’agents, ni pour des opérations spéciales.