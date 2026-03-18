Deux septuagénaires tués dans une frappe directe de missile iranien à Ramat Gan

Une attaque de grande ampleur menée depuis l’Iran dans la nuit de mardi à mercredi a visé plusieurs régions d’Israël, provoquant de lourds dégâts dans le centre du pays. Au total, une vingtaine de points d’impact ont été recensés après les tirs de missiles, dont certains n’ont pas été interceptés.

À Ramat Gan, en périphérie de Tel Aviv, un missile a directement frappé une habitation, causant la mort d’un couple âgé d’environ 70 ans. Selon les premières informations, les victimes n’auraient pas eu le temps de rejoindre leur pièce sécurisée au moment de l’impact.

Sur place, les secours ont découvert une scène de destruction importante : une partie du bâtiment s’est effondrée, notamment le balcon, et de nombreux débris jonchaient les lieux. Les équipes du Magen David Adom (MDA) ont retrouvé les deux victimes sous les gravats, inconscientes, sans pouls ni respiration. Malgré les vérifications médicales, leur décès a été constaté sur place.

Un voisin, témoin direct de l’explosion, a décrit un moment de chaos : après avoir entendu une détonation violente, il s’est précipité hors de sa pièce sécurisée et a découvert son appartement soufflé par l’onde de choc, les vitres brisées. En se rendant chez ses voisins, il a trouvé leur porte détruite et un trou béant dans le plafond. Avec l’aide d’un autre résident, il a tenté de dégager l’entrée, craignant que le couple ne se trouve sous les décombres. Il a également évoqué le soulagement que les petits-enfants des victimes n’étaient pas présents au moment de l’impact.

Les équipes de secours ont poursuivi leurs opérations de recherche dans les débris afin de s’assurer qu’aucune autre victime ne se trouvait sur place, tout en restant mobilisées pour intervenir sur d’éventuels nouveaux sites touchés.