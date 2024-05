Deux soldats israéliens grièvement blessés lors des combats dans le sud de la bande de Gaza | LIVE

Israël prévoit une opération limitée à Rafah, Biden ne devrait pas s'y opposer, selon le Washington Post

Selon de hauts responsables gouvernementaux et militaires israéliens, l'État hébreu prévoit de mener une opération limitée à Rafah, et non une attaque de grande ampleur comme prévue initialement, a rapporté le Washington Post. Les responsables américains estiment qu'une telle opération causera moins de dégâts aux civils et, par conséquent, le président américain Joe Biden ne devrait pas s'y opposer. Pendant ce temps, les responsables américains estiment qu'au moins 800 000 Gazaouis ont été évacués de Rafah, sur environ un million et demi d'habitants qui y résidaient, alors qu'Israël annonçait hier que près d'un million de Gazaouis avaient déjà été évacués.