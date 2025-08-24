Articles recommandés -

Des analyses de sources ouvertes (OSINT) révèlent ce dimanche des informations troublantes sur l'identité des auteurs du récent rapport de l'IPC (Integrated Food Security Phase Classification) qui affirme qu'une famine sévit dans la bande de Gaza. Ce rapport, rédigé sous l'égide des Nations unies, a officiellement déclaré une famine dans le nord de Gaza, des affirmations contestées par Tsahal, le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) et le Premier ministre Netanyahou lui-même.

Des profils académiques controversés

Le professeur Andrew Seal, co-auteur du rapport et enseignant senior à l'University College London, s'est distingué par des positions anti-israéliennes tranchées. Seal travaille sur l'action humanitaire et la protection sociale dans les crises, mais ses prises de position publiques soulèvent des questions sur son objectivité. Dès le 28 octobre 2023, soit deux jours seulement après le début de l'opération terrestre israélienne, il accusait déjà Israël de "génocide" dans la bande de Gaza.

Plus controversé encore, Seal a exprimé son soutien aux Houthis du Yémen, affirmant que leurs attaques contre la navigation maritime visaient à "faire respecter la Convention contre le génocide". Il a également défendu ce groupe terroriste contre les frappes américaines et britanniques, prétendant qu'ils cherchaient simplement à "faire appliquer les décisions de la Cour internationale de justice de La Haye et empêcher un génocide à Gaza".

Un historique de partialité documenté

Le professeur défend depuis des années la thèse selon laquelle Israël serait un "État d'apartheid", comme en témoignent ses publications sur les réseaux sociaux en 2019 et 2021. Il partage régulièrement du contenu d'Al-Jazeera concernant de nouveaux groupes terroristes palestiniens.

Face à une vidéo d'un dirigeant du Hamas promettant de répéter les atrocités du 7 octobre, Seal a réagi en établissant une équivalence morale : "Le gouvernement du Hamas devrait être démis pour rhétorique extrémiste et crimes de guerre ? Selon la même logique, le gouvernement israélien devrait aussi être démis."

Une co-auteure aux positions similaires

Dr. Zeina Jamaluddin, spécialiste de santé publique à la London School of Hygiene & Tropical Medicine, présente un profil similaire. En octobre 2024, elle a qualifié la guerre d'Israël contre le Hezbollah de "terrorisme". Dès novembre 2023, elle alertait sur les conséquences de la guerre à Gaza, adoptant systématiquement les chiffres du ministère de la Santé gazaoui contrôlé par le Hamas.

Jamaluddin déclarait déjà une famine à Gaza en décembre 2023, soit 20 mois avant le rapport officiel de l'IPC. Le 16 octobre 2023, neuf jours seulement après le massacre, elle appelait à "arrêter l'attaque continue sur Gaza" et évoquait la nécessité d'une "décolonisation".

Ces révélations soulèvent des questions fondamentales sur l'impartialité et la crédibilité scientifique d'un rapport qui influence l'opinion publique mondiale sur le conflit à Gaza.