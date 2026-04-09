Dommages causés par les tirs de missiles : plus de 28 000 demandes d’indemnisation déposées

Plus de 28 000 demandes d’indemnisation ont été déposées à ce jour depuis le lancement de l’opération « Rugissement du lion », selon les données publiées ce jeudi par le Fonds d’indemnisation. La majorité concerne des dégâts matériels, principalement des bâtiments endommagés par les tirs de roquettes.

La ville de Tel Aviv concentre le plus grand nombre de dossiers, avec 5 124 demandes, suivie de Beer Sheva (3 573). Au total, 18 408 demandes portent sur des dommages immobiliers, 6 617 sur des véhicules, 2 594 sur des biens et équipements, et 618 relèvent d’autres catégories.

Par région, le centre de Tel Aviv arrive largement en tête avec 12 374 dossiers, devant Ashkelon (10 131), Acre (3 900), Tibériade (1 251), Jérusalem (526) et Eilat (55).

Face à l’ampleur des dégâts, 65 équipes du Fonds d’indemnisation ont été déployées à travers le pays, notamment dans le centre et le nord, ainsi que dans les zones d’Arad, d’Eshtaol et de Dimona. Des agents sont également présents dans les hôtels accueillant des évacués afin d’accompagner les sinistrés dans leurs démarches administratives.

Les autorités fiscales ont mis en place une procédure accélérée permettant d’obtenir une indemnisation rapide, jusqu’à 30 000 shekels, sans expertise préalable, sous réserve de la présentation d’un dossier complet. Les victimes peuvent déclarer les dégâts via une ligne dédiée ou en ligne, en fournissant photos et descriptions détaillées.

En raison du volume élevé de demandes, les délais d’intervention des experts pourraient toutefois s’allonger, préviennent les autorités, qui encouragent le recours à la procédure simplifiée lorsque cela est possible.