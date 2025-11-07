Donald Trump affirme que "la paix au Moyen-Orient fonctionne" et met en garde le Hamas

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que la mise en place d’une force internationale à Gaza interviendrait "très bientôt", affirmant que "la situation à Gaza se déroule très bien" et que "la paix au Moyen-Orient fonctionne".

Interrogé par un journaliste sur le calendrier du déploiement de cette force, Trump a indiqué que plusieurs pays avaient déjà proposé d’y participer. "S’il y a un problème avec le Hamas, ou avec quoi que ce soit d’autre, ces pays ont accepté d’intervenir individuellement pour s’en occuper", a-t-il précisé.

Le président a ensuite vanté les résultats de son initiative régionale, affirmant : "C’est une paix forte. C’est la paix au Moyen-Orient." Mais il a également adressé une mise en garde directe au mouvement terroriste : "Le Hamas n’en est qu’une petite partie. Et s’ils ne respectent pas leurs engagements, s’ils ne se comportent pas comme prévu, ils auront un gros problème, un très gros problème, comme ils n’en ont jamais eu."

Ces déclarations interviennent alors que Washington a récemment présenté à plusieurs membres du Conseil de sécurité de l’ONU un projet de résolution visant à établir une force internationale chargée de gouverner et de sécuriser Gaza pendant au moins deux ans. Selon le site Axios, ce dispositif, placé sous coordination américaine, pourrait être prolongé au-delà de 2027.

Pour la Maison-Blanche, la mise en place rapide de la force internationale à Gaza doit consolider la trêve, assurer la stabilité locale et préparer le terrain à une future administration civile internationale, un projet que Donald Trump présente comme "le cœur d’une nouvelle architecture de paix régionale".