Donald Trump annonce la création d'un Conseil de paix pour administrer Gaza

Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi la création d'un Conseil de paix chargé d'administrer la bande de Gaza. Dans un message publié sur son réseau social Truth, il a déclaré : "J'ai l'honneur d'annoncer la création du Conseil de paix. Les membres du Conseil seront annoncés prochainement, mais je peux affirmer avec certitude qu'il s'agit du conseil le plus compétent et le plus honorable jamais constitué."

Dans une seconde publication, Trump a précisé : "Nous avons officiellement entamé la deuxième phase de l'accord sur Gaza. En tant que président du Conseil de paix, j'apporte mon soutien au comité de technocrates palestiniens qui a été choisi. Ces dirigeants palestiniens sont résolument engagés en faveur d'un avenir de paix."

Le président américain a également souligné que, en collaboration avec l'Égypte, la Turquie et le Qatar, son administration veillera "au désarmement complet du Hamas, à la remise de toutes les armes et au démantèlement de tous les tunnels". Il a insisté sur le fait que le Hamas doit honorer ses engagements immédiatement, notamment la libération du dernier otage détenu en Israël.

Steve Witkoff, envoyé spécial de Trump, a confirmé la transition vers cette deuxième phase : "Jared Kushner et moi avons tenu aujourd'hui une visioconférence avec les 14 membres du comité de technocrates. Nous sommes parvenus à établir un nouveau gouvernement qui remplacera le Hamas."

Selon les informations révélées, Nikolay Mladenov, ancien ministre de la Défense bulgare, devrait diriger ce Conseil. Il a récemment rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et d'autres hauts responsables pour préparer la mise en œuvre du plan en 20 points de Trump.

Ce plan prévoit la création d'une "force de stabilisation internationale temporaire" en coopération avec les États-Unis, les pays arabes et d'autres nations, chargée de former les forces de police palestiniennes à Gaza et de sécuriser les frontières.

Witkoff avait annoncé mercredi sur X le passage à cette deuxième phase, malgré le fait que le sergent-major Ran Gvili reste toujours détenu par le Hamas. La nouvelle administration intérimaire palestinienne, baptisée "Comité national pour la gestion de la bande de Gaza", sera responsable du désarmement complet de l'enclave et de sa reconstruction.