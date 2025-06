Donald Trump annonce qu'un cessez-le-feu total entre Israël et l'Iran a été conclu

Articles recommandés -

Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a publié sur le réseau X des messages laissant entendre l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël. Il a d'abord publié que si Israël cessait ses activités militaires, alors Téhéran n'attaquerait pas. Par la suite, il a déclaré que "nos forces ont puni Israël pour son agression jusqu'au dernier moment, à 4h00".

Le président des États-Unis a annoncé à 1h00 du matin (heure israélienne) que le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran commencerait à 7h00 du matin. L'Iran cessera les attaques en premier, et Israël se joindra 12 heures plus tard. D'ici un jour, la guerre se terminera. Une source impliquée dans les détails a déclaré à i24NEWS : "Le Qatar a servi de médiateur dans les contacts pour parvenir au cessez-le-feu".

https://x.com/i/web/status/1937315583525036108 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Reuters a rapporté qu'un haut responsable iranien avait confirmé les détails : "Nous avons accepté le cessez-le-feu par l'intermédiaire du Qatar". Il a également été rapporté que Trump avait parlé avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou cet après-midi et avait conclu avec lui le cessez-le-feu. Un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré à l'agence de presse qu'Israël avait accepté de poursuivre le cessez-le-feu tant que l'Iran ne continuerait pas à tirer, et que l'Iran avait signalé qu'elle n'avait pas l'intention de poursuivre les attaques.

Dans une interview accordée à la chaîne NBC, le président Trump a déclaré : "C'est un grand jour pour l'Amérique, un jour merveilleux pour le Moyen-Orient - un jour merveilleux pour le monde à mon avis. Je suis très heureux d'avoir réussi à l'obtenir. Beaucoup de gens sont morts et la situation allait empirer beaucoup plus. J'espère que le cessez-le-feu durera éternellement." Il ne croit pas que l'Iran et Israël se tireront à nouveau dessus, jamais, a-t-il affirmé.

Abbas Araghchi, s'est distancié des informations circulant sur le cessez-le-feu, mais a précisé que si Israël cessait ses attaques sur l'Iran jusqu'à 4h00, heure de Téhéran (3h00 heure d'Israël), "nous n'avons pas l'intention de poursuivre notre réaction par la suite. Les décisions finales sur l'arrêt de nos opérations militaires seront prises ultérieurement". Il a ajouté que "comme l'Iran l'a répété : c'est Israël qui nous a attaqués, et non l'inverse".

https://x.com/i/web/status/1937311435882922420 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un message publié par le président Trump sur son réseau social Truth Social, à 1h00 du matin, il indique : "Un accord complet a été conclu entre Israël et l'Iran sur un cessez-le-feu complet et absolu (dans environ 6 heures, lorsqu'Israël et l'Iran auront terminé leurs missions). La trêve durera 12 heures, après quoi la guerre se terminera officiellement. L'Iran ouvrira officiellement le cessez-le-feu, et après 12 heures Israël se joindra, et à la fin des 24 heures, arrivera la fin officielle de la guerre de 12 jours".

"Pendant chacun des cessez-le-feu, l'autre partie restera silencieuse et respectueuse. En supposant que tout se passe bien, et c'est ce qui arrivera. Je souhaite féliciter les deux pays, Israël et l'Iran, pour la capacité, le courage et la sagesse qu'ils ont montrés en terminant ce qui mérite d'être appelé : 'la guerre de 12 jours'. C'était une guerre qui aurait pu durer des années et dévaster tout le Moyen-Orient, mais elle ne l'a pas fait, et ne le fera jamais".

https://x.com/i/web/status/1937273003148210395 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Une source impliquée dans les détails a donné à i24NEWS des informations sur les contacts pour parvenir à l'accord. Le président Trump a parlé ce soir avec l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Par la suite, le vice-président Vance a parlé avec le Premier ministre, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Les hauts responsables américains ont rapporté qu'Israël avait accepté la proposition. Ils ont également demandé de l'aide pour convaincre Téhéran aussi.

Un responsable officiel de la Maison Blanche a rapporté que le vice-président Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio et l'envoyé spécial Steve Witkoff ont mené des contacts directs et indirects avec les Iraniens pour négocier le cessez-le-feu.

Entre-temps, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a déclaré dans une interview à Fox News que l'Iran n'avait plus la capacité de construire des armes nucléaires avec l'équipement qu'elle possède, car il a été détruit. "Demain sera vraiment un nouveau jour. La fin de la guerre de 12 jours, la fin du programme nucléaire iranien. Et je crois vraiment que c'est le début de quelque chose de très grand pour la paix au Moyen-Orient", a déclaré le vice-président.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a transmis ses félicitations sur le réseau X pour ce succès sans précédent : "Le président Trump a accompli ce qu'aucun autre président dans l'histoire n'aurait pu imaginer - l'élimination du programme nucléaire du régime iranien, et un cessez-le-feu sans précédent entre Israël et l'Iran. Vraiment exceptionnel !".

https://x.com/i/web/status/1937286526590726645 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a réagi à l'annonce du président lors d'un entretien avec des journalistes à la Maison Blanche : "Voilà à quoi ressemble la paix par la force". Il a ajouté que "c'est un succès exceptionnel, le président Trump mérite tout le crédit. C'est vraiment un grand soulagement ici sur Capitol Hill. Nous prions et comptons sur le fait que l'Iran cessera son enrichissement d'uranium et qu'il y aura la paix au Moyen-Orient".

Il convient de rappeler que dans l'après-midi, l'Iran a attaqué des bases militaires américaines situées en Irak et au Qatar. "Nous avons tiré un missile sur chaque bombe que les Américains ont larguée sur nous", a été rapporté par l'administration de Téhéran. L'armée américaine a annoncé qu'il n'y avait pas eu de victimes dans l'attaque.

Le président Trump a réagi à l'attaque iranienne et a remercié l'Iran de leur avoir donné un préavis avant l'attaque : "L'Iran a officiellement répondu à la destruction de ses installations nucléaires par une réaction très faible. Et plus important encore, ils ont tout sorti de leur 'système', et j'espère qu'il n'y aura plus de haine. Je veux remercier l'Iran de nous avoir donné un préavis, ce qui a permis qu'aucune vie ne soit perdue et qu'il n'y ait pas de blessés. Peut-être que l'Iran pourra maintenant continuer vers la paix et l'harmonie dans la région, et j'encouragerais avec enthousiasme Israël à faire de même".