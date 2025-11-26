Dror Or dernier otage du kibboutz Beeri de retour en Israël après 781 jours

Le corps de Dror Or a été identifié mercredi à l'Institut de médecine légale, 781 jours après son enlèvement, a annoncé le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Sa dépouille a été rapatriée mardi, exactement deux ans après la libération de ses deux enfants, Alma et Noam, qui avaient également été enlevés le 7 octobre. Pour la première fois depuis le 7 octobre, aucun otage du kibboutz Beeri ne reste aux mains du Hamas.

Dror Or avait été tué par les terroristes du Hamas dès le 7 octobre 2023, et son corps transporté à Gaza. Son épouse Yonat a également été assassinée ce jour-là. Leurs deux enfants, Noam et Alma, alors âgés de 16 et 13 ans, avaient été enlevés et libérés après 50 jours de captivité, le 25 novembre 2023, dans le cadre du premier accord d'échange. Le couple laisse également un troisième fils, Yaheli.

Les assaillants qui ont pris d'assaut le kibboutz ont incendié la maison familiale dans le quartier du Kerem. Dror et Yonat ont fait sortir leurs enfants par la fenêtre de la chambre sécurisée, leur sauvant ainsi la vie. Le couple s'est ensuite séparé pour tenter de fuir, mais tous deux ont été tués, et Dror emmené à Gaza.

Chaim Yellin, ancien chef du conseil régional d'Eshkol, a déclaré à i24NEWS : "Nous n'arrivons toujours pas à digérer. D'un côté il est revenu, de l'autre nous ne parvenons pas à comprendre pourquoi 102 personnes ont été assassinées à Beeri, dont Dror. Il faut soutenir trois adolescents devenus orphelins. Il n'y a pas de mots pour décrire la bonté de Dror, le calme qu'il dégageait."

Le kibboutz Beeri a rendu hommage à cet homme qui travaillait à la fromagerie locale comme fromager et chef, organisant des événements de restauration exceptionnels. Passionné de basket-ball, de voyages et de yoga qu'il enseignait lui-même, Dror était décrit comme un père de famille exemplaire, un ami dévoué, calme et bienveillant.

Deux dépouilles d'otages restent encore détenues à Gaza : Sudthisak Rinthalak, qui travaillait à Beeri, et l'agent de la police des frontières Ran Gvili. La communauté poursuit sa lutte pour leur rapatriement.

Le gouvernement israélien a déclaré être "déterminé à ramener les deux derniers otages décédés pour une sépulture digne dans leur pays", exigeant que le Hamas respecte ses engagements envers les médiateurs.