Israël annonce que Efrat Katz a été tuée le 7 octobre par une frappe de Tsahal sur le véhicule des terroristes

L’armée israélienne a publié ce vendredi les résultats de l’enquête sur la mort de l’otage Efrat Katz, tuée lors de son enlèvement à son domicile du kibboutz Nir Oz le 7 octobre, concluant qu’elle avait été tuée par une frappe israélienne. L’un des hélicoptères de combat ayant participé aux batailles du 7 octobre a tiré sur un véhicule dans lequel se trouvaient des terroristes, qui s’est avéré contenir également une otage. La plupart des occupants du véhicule, dont Efrat Katz, ont été tués par la frappe.

L’enquête a été menée sur la base des images de l'attaque prise par un autre hélicoptère sur place au même moment, celles d’un drone et celles des caméras de sécurité du kibboutz Nir Oz. Les témoignages des équipes de l’armée de l’air qui opéraient dans la zone, ainsi que des membres de la famille d'Efrat Katz et d'autres témoins qui se trouvaient sur place au moment de l'incident, ont permis d’établir les conclusions.

Flash90

D'après les enquêteurs, Efrat Katz ne pouvait être distinguée des terroristes par les systèmes de surveillance existants, les tirs étant définis comme visant un véhicule transportant des terroristes. Le chef de l'Armée de l'Air, le général Tomer Bar, a souligné que l'Armée de l'Air a mené une enquête honnête et transparente, par profond engagement envers la famille endeuillée. Aucune faute n’a été trouvée dans le fonctionnement de l'équipage de l'hélicoptère, qui a suivi les ordres dans une "réalité de guerre complexe".

La fille d'Efrat Katz, Doron Asher Katz, a été kidnappée avec ses deux petites filles Raz, 4 ans, et Aviv, 2 ans, avant d’être libérées après 49 jours de captivité, lors de l’accord conclu entre Israël et le Hamas en novembre. Plus de 7 semaines après le 7 octobre, l'armée israélienne a annoncé que Ravid Katz, le fils d'Efrat et frère de Doron, avait été tué. Le conjoint d'Efrat, Gadi Moses, lui aussi kidnappé à Nir Oz le 7 octobre, est toujours retenu par le Hamas dans la bande de Gaza.