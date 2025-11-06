Eisenkot dénonce le recours à des forces étrangères à Gaza : "C'est extrêmement grave"

Le chef du parti "Yashar", Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major de Tsahal, a vivement critiqué jeudi matin la stratégie gouvernementale concernant Gaza, dénonçant particulièrement l'éventuel déploiement de forces étrangères pour accomplir les objectifs de guerre israéliens.

"Après deux ans de guerre, faire venir des forces étrangères pour achever les objectifs militaires, c'est extrêmement grave", a déclaré Eisenkot lors d'une interview à la radio israélienne. L'ancien militaire estime qu'Israël aurait pu exploiter les succès de Tsahal pour imposer ses conditions "en position de force".

Selon lui, le moment décisif s'est joué en janvier dernier. "Nous aurions pu conclure un accord, exiger un gouvernement technocratique et le démantèlement du Hamas, plutôt que de voir des forces turques, qataries et européennes opérer à notre place", a-t-il affirmé, mettant en cause la gestion du Premier ministre Netanyahou.

Pour Eisenkot, l'enjeu central est d'"empêcher la privatisation de notre sécurité aux Américains et aux forces internationales". Il souligne l'échec du gouvernement à définir une stratégie pour "le jour d'après" à Gaza, reprochant à Netanyahou d'avoir refusé d'aborder cette question cruciale malgré les réalisations militaires sur le terrain.

Concernant les terroristes retranchés dans un tunnel à Rafah, l'ancien chef d'état-major adopte une position ferme : Israël doit les soumettre, sauf si des informations permettent de récupérer les dépouilles de soldats tombés au combat comme Hadar Goldin. "Tsahal dispose des capacités pour les vaincre. Il ne faut pas leur permettre un passage sûr", insiste-t-il.

Eisenkot s'en est également pris violemment au projet de loi sur la conscription porté par le député Bismuth, qu'il qualifie de "crachat au visage des combattants". Selon lui, ce texte vise uniquement à "renforcer la coalition" plutôt qu'à amener de nouveaux soldats dans les rangs de Tsahal en cette période difficile.

"Au lieu d'effectuer un changement historique après le 7 octobre, on perpétue la réalité d'il y a 48 ans où l'État fuit sa responsabilité d'enrôler les jeunes orthodoxes", a-t-il déploré. L'ancien chef de Tsahal a fixé une "ligne rouge" claire : il refusera de former un gouvernement si cela implique de signer "une loi d'exemption".