El Al, Israir et Arkia déplacent leurs avions hors d'Israël à cause de la situation sécuritaire

Après l'attaque nocturne sur des cibles liées au nucléaire iranien, les compagnies aériennes israéliennes El Al, Arkia et Israir ont annoncé vendredi matin le déplacement de leurs appareils hors d'Israël, compte tenu des tensions sécuritaires.

De même, suite à la déclaration de l'état d'urgence et à la fermeture de l'espace aérien israélien aux décollages et atterrissages sur décision des autorités de sécurité, la compagnie El Al a annoncé l'annulation de tous ses vols. La compagnie a déclaré : "Compte tenu de la situation, El Al permet à ses clients qui ont réservé des vols jusqu'au 13 juin (inclus) et détiennent des billets pour des départs jusqu'au 28 juin 2025 (inclus) d'annuler leur vol et de convertir leurs billets en bon d'achat pour un usage futur. Les clients dont le vol a été annulé en raison de la situation sécuritaire peuvent obtenir un remboursement financier".

De plus, les vols El Al prévus au départ jusqu'au 30 juin 2025 (inclus) ont été fermés à ce stade aux nouvelles réservations dans les systèmes de réservation, selon la compagnie, jusqu'à "la clarification de la situation sécuritaire et dans le souci de répondre aux Israéliens dont le vol a été annulé". El Al a également informé ses clients dont le vol est prévu pour samedi soir (15 juin 2025) ou dimanche (16 juin 2025) de ne pas se rendre à l'aéroport et d'attendre des mises à jour concernant la tenue de leur vol. Aux clients séjournant à l'étranger, elle recommande de s'organiser pour prolonger leur séjour jusqu'à un changement des directives sécuritaires.

La compagnie Israir s'est également exprimée sur la situation en précisant qu'"en conformité avec la recommandation de l'Autorité de l'aviation civile, la compagnie Israir achève en ce moment l'évacuation et le déplacement de ses avions de l'aéroport Ben Gourion, dans le cadre de l'application d'un plan de préparation spécial élaboré au cours des derniers jours".

Elle a ajouté : "Cette démarche a été effectuée suite à une évaluation actualisée de la situation, selon laquelle l'aéroport Ben Gourion devrait rester fermé aux décollages et atterrissages également pendant le week-end à venir. Israir souhaite exprimer sa profonde gratitude à ses employés dévoués - les équipages aériens et au sol de Ben Gourion - pour leur travail professionnel, responsable et sans compromis, même dans des conditions complexes, et dans un esprit de mission véritable".

La compagnie a également précisé qu'elle continuerait à suivre les directives des autorités de sécurité et de l'aviation, et informerait le public et les passagers selon les développements. Enfin, elle a envoyé une prière pour le retour sain et rapide des soldats de Tsahal et des otages, et pour la sécurité de tous les citoyens israéliens.

D'Arkia, il a été communiqué : "À la lumière de la situation sécuritaire et des directives du commandement du front intérieur et des autorités de l'aviation, Arkia est contrainte d'interrompre ses activités de vol jusqu'à nouvel ordre. La compagnie suit de près les développements et agit conformément aux directives des autorités de sécurité. Nous informerons le public de tout changement. Arkia salue les forces de Tsahal et les forces de sécurité qui œuvrent nuit et jour pour la sécurité d'Israël".

Outre les compagnies israéliennes, le groupe Air France-KLM a annoncé qu'en raison de la situation sécuritaire en Israël et de la fermeture de l'espace aérien, il était contraint d'annuler les vols vers et depuis le pays jusqu'à nouvel ordre. "Nous suivons en permanence les développements et mettrons à jour dès qu'un retour à l'activité sera possible. Les systèmes de réservation ont été mis à jour en conséquence, et il est possible de contacter le service client pour modifier les dates de vol ou obtenir un remboursement selon la politique de la compagnie", a-t-elle communiqué.

Le groupe Lufthansa, qui comprend les compagnies aériennes : Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings, a annoncé que ses vols vers et depuis Téhéran et Tel Aviv sont suspendus jusqu'à nouvel ordre en raison de la situation actuelle. "L'espace aérien de l'Iran, de l'Irak et d'Israël ne sera pas utilisé pour les vols de transit à ce stade - jusqu'à nouvel ordre", a-t-elle souligné. Un représentant de la compagnie aérienne turque AJET a également annoncé l'annulation des vols vers l'Iran, l'Irak et la Jordanie jusqu'à lundi matin suite à l'attaque israélienne sur Téhéran.