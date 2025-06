El Al lance ses vols de rapatriement dès demain depuis cinq capitales européennes

Articles recommandés -

El Al se prépare à lancer dès mercredi ses vols de rapatriement depuis Larnaca, Athènes, Rome, Milan et Paris, en collaboration avec le ministère des Transports et les autorités aéronautiques. Cette opération d'urgence vise à ramener en Israël les milliers de citoyens bloqués à l'étranger depuis la fermeture de l'espace aérien israélien.

Attribution automatique des places

La compagnie aérienne précise que les passagers de ces vols d'urgence ont déjà été sélectionnés et recevront leurs notifications aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de contacter les centres de service, souligne El Al pour éviter l'engorgement de ses lignes téléphoniques.

Les voyageurs détenteurs d'un billet El Al ou Sun Dor valide vers Israël, dont le vol a été annulé, bénéficient automatiquement d'un vol d'urgence sans coût supplémentaire. Cette mesure exceptionnelle s'applique à tous les billets annulés depuis le début de la crise.

Priorités médicales et humanitaires

L'attribution des places suit un système de priorité basé sur la date d'annulation du vol initial et les cas médicaux humanitaires exceptionnels. Cette approche permet de rapatrier en priorité les personnes bloquées depuis le plus longtemps et celles en situation d'urgence médicale.

Déploiement graduel sous contrôle sécuritaire

Les vols seront opérés progressivement, sous réserve d'approbations des autorités aéronautiques et de l'establishment de défense israélien. Cette prudence reflète les contraintes sécuritaires exceptionnelles liées au conflit en cours.

El Al précise qu'à ce stade, aucun vol au départ d'Israël n'est prévu, l'opération se concentrant exclusivement sur les vols de retour pour ramener les Israéliens au pays. Cette restriction illustre la priorité absolue donnée au rapatriement des citoyens avant toute reprise du trafic aérien commercial normal.

Cette opération de rapatriement marque une étape cruciale dans la gestion de crise, alors que des milliers d'Israéliens attendent depuis plusieurs jours de pouvoir rentrer chez eux.