El Al organise des vols de rapatriement depuis New York et Bangkok

El Al a annoncé jeudi l'organisation de vols d'évacuation depuis plusieurs destinations internationales pour rapatrier ses passagers. Deux appareils depuis New York et un vol depuis Bangkok doivent décoller dans la nuit (heure israélienne) à destination d'Israël.

La compagnie aérienne a précisé que "les passagers affectés à ces vols ont reçu une notification". Cette annonce fait suite à l'arrêt des liaisons commerciales régulières en raison de la situation sécuritaire. Pour la semaine prochaine, sous réserve d'autorisation gouvernementale, El Al prépare des vols d'évacuation depuis plusieurs destinations européennes et internationales. Les villes concernées incluent Londres, Paris, Larnaca, Athènes, Rome, New York, Los Angeles et Bangkok. Ces destinations ont été choisies car elles constituent "des points centraux où se trouvent de nombreux passagers d'El Al avec une forte connectivité depuis de nombreuses destinations".

La compagnie a indiqué que "les clients d'El Al seront invités aujourd'hui à mettre à jour leur lieu d'évacuation souhaité, s'ils choisissent de le modifier, par un e-mail qui leur sera envoyé directement dans les prochaines heures". Vendredi, quatorze vols d'évacuation d'El Al doivent atterrir en Israël depuis diverses destinations qui seront annoncées dans la journée. El Al précise avoir "réussi à rapatrier des milliers de passagers dans un délai d'environ sept jours depuis la date du vol original". La compagnie "aspire à réduire ce délai, dans la mesure où l'État nous permettra d'augmenter la fréquence des vols".

Les passagers d'El Al et de Sun d'Or possédant un billet valide pour un vol annulé ne sont pas tenus de payer pour ces vols d'évacuation vers Israël.