Le porte-parole du Hamas Abd al-Latif al-Qanoa éliminé dans une frappe à Gaza

Une frappe aérienne israélienne a éliminé Abd al-Latif al-Qanoa, l'un des principaux porte-parole du Hamas, dans le camp de réfugiés de Jabalia au nord de la bande de Gaza. Selon l'agence palestinienne Shahab, al-Qanoa a été tué alors qu'il se trouvait dans une tente. La chaîne Al-Aqsa, affiliée au Hamas, a confirmé cette information, précisant que plusieurs personnes ont été blessées dans l'attaque. "Nous sommes prêts à tout arrangement concernant la gouvernance de Gaza qui ferait l'objet d'un consensus", avait déclaré al-Qanoa samedi dernier, ajoutant que le Hamas "n'aspire pas à gouverner Gaza".

Figure médiatique importante du Hamas, al-Qanoa était chargé de clarifier la vision et les positions du groupe terroriste. Il avait "disparu" pendant plusieurs mois après le début du conflit, ne faisant sa première déclaration qu'en avril 2024, accusant Israël de ne pas parvenir à un accord. Parallèlement, le ministère libanais de la Santé a annoncé qu'une personne a été tuée dans une frappe israélienne visant un véhicule dans la ville de Maroub, près de Tyr, au sud du Liban. Des sources proches du Hezbollah ont identifié la victime comme étant Hassan Sabra, un commandant de l'organisation.

En Syrie, l'agence SANA a rapporté des frappes aériennes israéliennes sur Lattaquié et son port. Selon Al-Mayadeen, les cibles étaient le port d'al-Baida et la 110e brigade. Une source locale a précisé que "les sites visés constituaient des points militaires occupés par des forces étrangères, tchétchènes et ouzbèkes". Des activités militaires israéliennes ont également été signalées à Quneitra, près du village de Kom Muhers.