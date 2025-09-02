Élimination d'Abu Obeida : les dessous de la machine de propagande du Hamas

Articles recommandés -

De nouvelles révélations des renseignements israéliens mettent en lumière l’ampleur du réseau de propagande et de guerre psychologique du Hamas à Gaza, dirigé pendant plus d’une décennie par son porte-parole militaire, Abu Obeida, éliminé la semaine dernière par Tsahal.

Selon la radio de l'armée, Galei Tsahal, l’appareil médiatique du Hamas comptait environ 1 500 opérateurs, soit près du double des effectifs des unités équivalentes de l’armée israélienne. Ce dispositif s’est considérablement développé depuis l’opération Bordure protectrice en 2014, où il ne regroupait qu’environ 400 membres.

Chaque bataillon du Hamas disposait de son propre "chef de propagande" et d’un centre de commandement dédié à la production de contenus médiatiques. Les vidéos, souvent diffusées sur les réseaux sociaux, étaient montées à partir d’images transmises en temps réel depuis le champ de bataille. Le mot d’ordre était clair : "l’opération compte moins que sa mise en scène".

Près de 400 opérateurs supplémentaires travaillaient dans des centres de commandement centraux, chargés du montage vidéo, de l’analyse des médias israéliens et de l’élaboration de contre-stratégies. Dans les dernières années, le Hamas a massivement investi dans des outils modernes : caméras GoPro, systèmes de communication mobiles, équipements de protection et relais d’opérations à partir de lieux civils comme des écoles et hôpitaux.

Abu Obeida jouait un rôle central, à la fois dans la planification militaire et la guerre psychologique. Il aurait participé à toutes les grandes offensives du Hamas, de Bordure protectrice jusqu’au 7 octobre 2023, et supervisé la production de vidéos de propagande, y compris celles des otages. Avant leur libération, il les aurait même briefés personnellement afin de maximiser l’impact médiatique.

Tsahal affirme avoir éliminé plus de 200 membres de ce réseau depuis le début de la guerre, dont plusieurs hauts responsables. Toutefois, plus de 1 000 opérateurs seraient encore actifs. Les services de renseignement israéliens tentent désormais d’identifier le successeur potentiel d’Abu Obeida, qui n’aurait laissé aucun numéro deux clairement désigné.