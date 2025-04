Élimination d'un terroriste ayant participé aux cérémonies de libération d'otages

L'armée israélienne et le Service de sécurité intérieure (Shabak) ont annoncé mardi avoir éliminé Hamza Wael Muhammad Asafah, chef d'une cellule terroriste d'élite Nukhba, lors d'une frappe ciblée dans le centre de la bande de Gaza il y a environ deux semaines. Asafah, qui dirigeait une unité au sein du bataillon de Deir al-Balah du Hamas, avait participé à l'infiltration en territoire israélien et aux attaques meurtrières perpétrées le 7 octobre 2023. Sa présence a également été confirmée lors des cérémonies de libération des otages israéliens Eliyahu Sharabi, Ohad Ben-Ami et Or Levy, qualifiées de "cyniques" par l'armée israélienne.

Dans son communiqué, Tsahal a souligné que "de nombreuses mesures ont été prises avant la frappe pour atténuer les risques de préjudice aux civils", précisant que l'opération s'était appuyée sur "une surveillance aérienne et des renseignements supplémentaires".

Cette élimination s'inscrit dans la stratégie israélienne visant à neutraliser les membres des unités Nukhba, forces spéciales du Hamas qui ont joué un rôle central dans les attaques du 7 octobre. Ces unités d'élite, spécialement entraînées pour des opérations d'infiltration et de combat, sont particulièrement ciblées par les forces israéliennes depuis le début du conflit à Gaza.