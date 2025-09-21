Élimination de Nasrallah : des agents du Mossad ont infiltré son bunker un an à l’avance

Articles recommandés -

Selon un reportage de Ron Ben Yishai publié dans Yedioth Ahronoth, des agents du Mossad auraient mené en septembre 2023 une opération clandestine d’une audace extrême au cœur de la banlieue sud de Beyrouth. Leur mission : pénétrer dans le bunker ultra-sécurisé de Hassan Nasrallah, alors chef du Hezbollah, pour y installer des dispositifs technologiques permettant une frappe chirurgicale.

L’action s’est déroulée dans le quartier chiite de Haret Hreik, fief du Hezbollah et zone parmi les plus surveillées du Liban. Les agents israéliens auraient transporté leur matériel sous forme de colis banalisés et pénétré dans une installation souterraine considérée comme l’un des sanctuaires les mieux protégés du mouvement. L’opération s’est faite en pleine intensité des bombardements israéliens, l’armée de l’air multipliant ses frappes dans le secteur pour détourner l’attention des terroristes du Hezbollah.

Les dispositifs, installés avec une précision millimétrée, auraient servi à guider ultérieurement les bombes qui, un an plus tard, ont frappé la réunion de Nasrallah avec plusieurs hauts responsables du Hezbollah et un cadre iranien. “La probabilité de revenir vivant était d’une chance sur deux”, aurait confié un des participants, soulignant qu’un écart d’un mètre dans le positionnement pouvait compromettre toute l’opération et mettre en danger les commandos sur le terrain.

D’après le journal israélien, ces équipements stratégiques ont permis d’identifier et de localiser avec exactitude le point de rassemblement dans le complexe souterrain. Leur rôle aurait été déterminant dans l’élimination de Hassan Nasrallah en 2024, opération qui a marqué un tournant dans la confrontation entre Israël et le Hezbollah.

Israël reste officiellement silencieux sur ces révélations.