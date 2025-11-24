Élimination du chef d'état-major du Hezbollah : Israël anticipe une réponse limitée

Les autorités israéliennes estiment qu'il n'y aura pas d'escalade majeure avec le Liban suite à l'élimination de Ali Tabatabai, chef d'état-major du Hezbollah, a rapporté dimanche soir par la chaîne publique israélienne Kan. Néanmoins, Israël se prépare à d'éventuelles représailles en provenance d'autres théâtres d'opérations. Le Hezbollah a officiellement confirmé l'élimination de ce haut responsable, une perte qui affecte également les Houthis du Yémen.

Dans les coulisses, les dirigeants du Hezbollah tentent de convaincre le gouvernement libanais à Beyrouth de coordonner une action commune contre Israël. Le secrétaire général de l'organisation, Naim Qassem, se trouve dans une position délicate. Une riposte depuis le territoire libanais sans coordination avec l'État pourrait déclencher une vaste offensive israélienne, alors que le mouvement chiite n'a pas encore retrouvé sa pleine capacité opérationnelle et fait l'objet de critiques persistantes.

À l'inverse, l'absence de réaction serait interprétée comme un feu vert donné à Israël pour poursuivre ses éliminations ciblées, y compris les frappes à Beyrouth. Face à ce dilemme, l'organisation pourrait opter pour des attaques contre des cibles israéliennes à l'étranger, comme elle l'avait fait après l'élimination d'Imad Mughniyeh.

Ali Tabatabai appartenait à la vieille garde du Hezbollah, fidèle de Hassan Nasrallah. Sa carrière l'a mené à commander la force Radwan, l'unité d'élite de l'organisation, ainsi que des contingents en Syrie. Mais l'apogée de son parcours s'est déroulée au Yémen, où il reste une figure emblématique pour les Houthis qu'il a formés.

De retour au Liban avec le déclenchement de la guerre, Tabatabai était devenu chef des opérations militaires. Après l'élimination du chef d'état-major Fuad Shukr en août 2024 et celle de Nasrallah, son importance s'est accrue. Aux côtés de Mohammed Haydar (Abou Ali), ils ont tenté de combler le vide au sein de la branche militaire.

Désormais, Abou Ali Haydar, que l'armée israélienne avait déjà tenté d'éliminer durant le conflit, devient le principal candidat pour lui succéder, les alternatives se faisant rares. Contrairement à l'époque Nasrallah, Naim Qassem est moins impliqué dans les aspects militaires, laissant davantage de latitude aux professionnels, tandis que l'Iran renforce son implication directe dans les décisions opérationnelles.