Éliminé dans sa cachette au 8e étage : nouveaux détails sur la liquidation du chef de la marine iranienne

Le commandant de la marine des Gardiens de la révolution iraniens (CGRI), Alireza Tangsiri, a été éliminé lors d’une frappe ciblée en Iran, a révélé Tsahal jeudi. L’officier supérieur a été localisé puis éliminé dans un immeuble de la ville portuaire de Bandar Abbas, où il se cachait au huitième étage.

Selon ces éléments, plusieurs autres responsables militaires ont également été tués lors de la frappe, dont un haut responsable du renseignement naval. Alireza Tangsiri, en poste depuis 2018, était considéré comme une figure clé du dispositif militaire iranien et avait été personnellement nommé par le guide suprême Ali Khamenei.

Son nom circulait parmi les potentiels successeurs à la tête des Gardiens de la révolution, soulignant son importance stratégique au sein du régime. Il était notamment associé à des décisions majeures, comme la fermeture du détroit d’Ormuz, et jouait un rôle central dans la protection de l’île de Kharg, un site crucial pour les exportations pétrolières iraniennes.

Au fil des années, la marine des Gardiens de la révolution a également été impliquée dans le soutien aux acteurs de l’axe pro-iranien, notamment les Houthis du Yémen, en fournissant des renseignements maritimes et des informations sur les mouvements de navires commerciaux et militaires, en particulier dans la zone stratégique du détroit de Bab el-Mandeb.