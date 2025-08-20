Eliya Cohen, ex-otage du Hamas : “Je me sens coupable d’être libre”

Articles recommandés -

Lors d'une interview exclusive accordée à CNN, Eliya Cohen, l’un des otages israéliens libérés par le Hamas, livre un témoignage bouleversant sur sa captivité à Gaza. Marqué par la violence, la peur et la survie, son récit met en lumière l’extrême détresse psychologique des ex-otages et leur difficile retour à la vie.

“Je me sens coupable. Quand je mange, je me sens coupable. Quand je prends une douche, je me sens coupable. Même quand je vais à l’hôpital… Parce que je sais ce qu’ils vivent encore là-bas”, confie-t-il d’une voix tremblante.

Il raconte l’attaque qui a marqué le début de son calvaire : “Ils ont jeté une grenade, tuant celui qui était à l’entrée. J’ai sauté sur Ziv, ma compagne, et je lui ai dit ‘Ziv, je t’aime’ avant de nous couvrir de corps pour survivre.” Blessé à la jambe, il se souvient avoir prié pour rester en vie. Quand les terroristes sont entrés, “ils filmaient tout, souriaient, riaient… Ils étaient drogués, comme fous.”

Pendant sa captivité, Eliya Cohen partage sa cellule avec d’autres otages, dont Hersch Goldberg-Polin, assassiné par le Hamas pendant sa détention. “Après trois jours, ils lui ont dit : ‘Hersch, tu vas voir ta mère, c’est un jour heureux’. Il m’a donné son livre en me disant de le garder… Je pensais qu’il allait rentrer chez lui et prévenir mes parents que j’étais vivant.” Mais Hersch n’est jamais revenu.

La vie quotidienne était un enfer psychologique. “Après huit mois à dormir sur le sol, ils sont venus avec trois matelas pour quatre. Ils nous ont dit de décider qui dormirait à même le sol. Alon Ohel a dit : ‘Donnez-leur les matelas, je dormirai par terre’. Alon est toujours otage.”

La libération d’Eliya Cohen lui a permis de retrouver Ziv, avec qui il s’était fiancé avant le 7 octobre. “Quand je l’ai revue, je pensais rêver. Je lui ai dit : ‘Je n’arrive pas à croire que tu es là’.” À la question d’un mariage prochain, il esquive avec un sourire : “Je ne peux pas répondre ici.” Pour Ziv, la délivrance a été un long chemin : “Je n’ai pas osé imaginer ce moment, par peur d’être déçue. J’ai respiré seulement quand Eliya a franchi la frontière.”

Aujourd’hui, Eliya Cohen tente de se reconstruire, mais son cœur reste auprès de ceux qui sont encore captifs. “Je suis libre… mais une partie de moi est restée là-bas.”