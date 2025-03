Emily Damari livre des détails glaçants sur le "traitement médical" reçu en captivité

L'ancienne otage, Emily Damari, a subi dimanche une série d'interventions chirurgicales pour réparer les graves blessures qui lui avaient été infligées le 7 octobre et qui n'avaient pas été soignées pendant toute la durée de sa captivité. Elle avait été touchée par balle à bout portant à la main gauche et à la jambe droite à Kfar Aza avant d'être enlevée. Les tirs lui ont fait perdre deux doigts et l'ont gravement blessée, ce qui l'a empêchée de se déplacer. "J'accepte pleinement ma main, la douleur et les cicatrices. Pour moi, elles symbolisent la liberté, l'espoir et la force"', a-t-elle déclaré dans un post Instagram avant son opération.

"'Bonjour, je suis le Dr Hamas', c'est ce que le médecin de l'hôpital Shifa m'a dit avant mon 'opération'. Dix-sept mois se sont écoulés depuis, et le moment que j'attendais est enfin arrivé, la véritable opération au centre médical Sheba", a-t-elle raconté, évoquant les épreuves subies en captivité. "Je me souviens d'avoir été assise à Shifa le 7 octobre, fixant une petite fenêtre, sentant ma main brisée et ma jambe blessée par la balle qui avait touché mon chien bien-aimé, Chucha, la chose la plus précieuse que j'ai eue pendant 11 ans. Et puis est arrivé ce moment - ils m'ont emmenée dans la salle d'opération, et juste en face de moi se trouvait un cadavre. J'ai levé les yeux et j'ai vu le ciel bleu qui aurait dû être gris en ce jour. J'ai prié Dieu de veiller sur moi. Lorsque je me suis réveillé, le 'Dr Hamas' m'a dit que j'avais perdu deux doigts et que ma blessure à la jambe était restée ouverte avec seulement quatre points de suture au lieu de seize. Aujourd'hui, après 17 mois, je peux enfin remplacer Shifa par Sheba et recevoir le traitement que je mérite".

Screenshot Instagram

"Le Hamas ne m'a fourni aucun traitement médical, à l'exception d'une bouteille d'iode périmée et de quelques bandages", a-t-elle ajouté. Malgré le risque d'infection, elle a enduré ces conditions difficiles sans avoir accès aux soins médicaux les plus élémentaires ni à l'eau potable. Mandy, la mère d'Emily, a déclaré que le Hamas l'avait "recousue comme un coussinet" et que ses blessures l'avaient laissée dans une douleur insupportable pendant des mois. "Le fait qu'elle n'ait pas succombé à une infection mortelle est un véritable miracle médical", a-t-elle ajouté.

Emily Damari a indiqué que les interventions chirurgicales au centre médical de Sheba s'étaient bien déroulées. "Les médecins et les infirmières ont fait un travail remarquable. Les douleurs terribles que j'ai ressenties pendant un an et demi, en raison de l'absence de traitement approprié en captivité, ont considérablement diminué. Maintenant, avec la rééducation et la physiothérapie, j'espère que ma main retrouvera une meilleure fonction qu'auparavant".

Emily Damari se concentre désormais sur la lutte pour la libération des autres otages encore détenus à Gaza. "Mes blessures étaient graves, mais je sais que d'autres sont encore là-bas dans des conditions bien pires, à la fois physiquement et mentalement. Chaque otage doit rentrer chez lui", a-t-elle affirmé.

Deux des otages encore en captivité sont ses amis proches du kibboutz, les jumeaux Gali et Ziv Berman. Gali était avec elle lorsque les terroristes ont fait irruption dans son appartement, et ils ont été enlevés ensemble. "Je suis reconnaissante au président Trump pour l'accord qui m'a ramenée à la maison, mais nous devons maintenant ramener Gali, Ziv et tous les autres otages avant qu'il ne soit trop tard".