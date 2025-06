Emily Damari révèle avoir caché son homosexualité à ses geôliers du Hamas

L'ancienne otage Emily Damari a révélé dimanche dans une interview à N12 qu'elle avait dissimulé son homosexualité à ses ravisseurs du Hamas pendant sa captivité de près de 500 jours à Gaza. "Ils ne doivent pas savoir une telle chose. De leur point de vue, ils pensent que c'est une maladie", a-t-elle expliqué. Damari raconte avoir questionné l'un de ses geôliers sur ce qu'il ferait s'il découvrait que son frère était homosexuel. Sa réponse : "Je l'assassinerais." Ses ravisseurs l'interrogeaient régulièrement sur son célibat. "C'est comme ça", répondait-elle. "Je reste discrète, je suis une fille bien."

Les terroristes lui avaient donné des surnoms, l'appelant d'abord "Saja'iya, ce qui signifie héros", puis "John Cena", le catcheur américain, en référence aux nombreux exercices physiques qu'elle effectuait pour évacuer son stress. Damari révèle avoir été détenue dans une maison familiale palestinienne avec des enfants, aux côtés notamment de Ziv Berman. "Un jour, une explosion est arrivée et a complètement détruit la maison. Je l'ai vu de mes propres yeux - j'étais dans la pièce avec Ziv, et j'ai vu par la fenêtre un bâtiment à un mètre de là englouti par les flammes."

Après avoir été soignée à l'hôpital Shifa, où un médecin l'avait sédatée, elle s'est réveillée amputée de deux doigts. "Je réponds : 'Cool... Je suis otage à Gaza, il me manque deux doigts - qu'est-ce qui pourrait être pire ?'" L'ex-otage confie ressentir une culpabilité permanente depuis sa libération. "Monter dans l'avion, s'asseoir, manger, boire - tout s'accompagne de beaucoup de culpabilité", déclare-t-elle, pensant aux 58 otages encore détenus. Damari a été libérée en janvier avec Romi Gonen et Doron Steinbrecher. Elle révèle que Gonen et elle avaient brièvement envisagé le suicide pendant leur détention.