Emirats : Yaïr Lapid rencontre le ministre des Affaires étrangères pour évoquer les otages et la reconstruction de Gaza

Le chef de l'opposition Yair Lapid a rencontré aux Émirats arabes unis le ministre des Affaires étrangères Abdallah ben Zayed pour discuter des efforts internationaux visant à faire libérer les personnes kidnappées, et de la question du lendemain de la guerre à Gaza. "La chose la plus urgente est de ramener les personnes enlevées chez elles, et chaque pays de la région peut avoir une influence en ce sens", a déclaré le leader du parti Yesh Atid lors de cette entrevue. Dans un communiqué publié à l'issue de la rencontre, Yair Lapid s'est prononcé en faveur d'une coopération accrue d'Israël avec les Emirats aabes unis et les autres pays arabes modérés de la région. "Israël a intérêt à créer, avec les Émirats arabes unis et les pays arabes modérés, une coopération politique et économique capable d'offrir des solutions aux problèmes mondiaux et de faire face aux menaces régionales de toutes sortes", a-t-il affirmé. Bien qu'il ait été le signataire des accords d'Abraham élaborés sous l'égide de Donald Trump en 2020, le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne s'est encore jamais rendu aux Emirats, par la faute d'occasions manquées ou de tensions dans la région. Ce déplacement de Yair Lapid, qui s'était déjà rendu à Abou Dhabi lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, constitue donc également une sorte de pied de nez à son rival.

Les Emirats sont considérés comme l'un des pays les plus susceptibles d'injecter des fonds dans la bande de Gaza pour sa reconstruction, aux côtés du Qatar et de l'Arabie saoudite. Ils pourraient toutefois réclamer une monnaie d'échange conséquente à Israël, à savoir une déclaration de principe sur la création d'un Etat palestinien, ce que Jérusalem se refusera sans nul doute à faire.