En cas d'échec des négociations, Israël prévoit de diviser Gaza en trois zones distinctes

Alors que la délégation israélienne poursuit les négociations au Qatar, le Sunday Times a révélé un plan détaillé que Tsahal mettrait en œuvre si les pourparlers échouaient. Selon le quotidien britannique, l'armée israélienne envisage de diviser la bande de Gaza en trois zones distinctes, séparées par quatre corridors sous contrôle militaire israélien. Le document, accompagné d'une carte obtenue auprès de diplomates ayant reçu un briefing, présente un plan intitulé "Phase trois : occupation complète de Gaza". D'après cette stratégie, les civils gazaouis ne seraient pas autorisés à se déplacer entre les zones sans autorisation, et les marchandises seraient soumises à des contrôles de sécurité rigoureux incluant identification par photographie ou codes-barres.

La carte montre que Tsahal contrôlerait la zone la plus septentrionale jusqu'à la ville de Gaza, la région au sud du corridor de Netzarim, la zone de l'axe Morag et le secteur de Rafah. Le corridor de Netzarim apparaît légèrement plus étroit que l'actuel, qui mesure environ quatre kilomètres de large. "Les bulldozers israéliens vont aplanir tout le corridor dans les semaines à venir et construire une infrastructure militaire séparant les zones civiles au nord de Rafah et au sud de Netzarim", précise le journal. L'évacuation de ces nouvelles zones prendrait "au moins trois semaines" et marquerait "la première étape d'une stratégie à long terme pour prendre le contrôle de Gaza".

La carte identifie également jusqu'à douze sites répartis dans les zones civiles, suggérant des points de distribution d'aide humanitaire. Cela pourrait correspondre au plan du médiateur américain Steve Whitcoff, dont la "Fondation d'aide pour Gaza" a reçu l'autorisation d'Israël de commencer ses opérations avant la fin du mois. Parallèlement, Sky News Arabia a relayé une information, démentie par des sources israéliennes, selon laquelle "le Hamas accepterait de libérer la moitié des otages vivants, ainsi que des dépouilles, en échange d'un cessez-le-feu de deux mois".