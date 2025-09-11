En dépit des frappes israéliennes au Qatar, le Hamas se dit prêt à poursuivre les négociations

Articles recommandés -

Le Hamas a réaffirmé ce jeudi sa volonté de poursuivre les négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens, malgré la tentative d'élimination ciblée de ses hauts dirigeants politiques à Doha mardi. Selon des sources au sein de l'organisation terroriste, deux de ces responsables politiques auraient été blessés dans l'attaque.

Selon certains membres hauts placés du mouvement interrogés par le journal pro-saoudien Asharq Al-Awsat, "il existe un accord au sein de la direction du Hamas sur la nécessité de conclure les négociations d'une manière compatible avec la satisfaction des demandes palestiniennes". L'organisation continue d'exiger "une cessation complète des hostilités" et "le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza".

Les sources ont précisé que le Hamas reprendrait contact avec les médiateurs "dans les prochains jours, une fois la situation sécuritaire stabilisée". Des consultations internes doivent se tenir pour déterminer la conduite future des négociations, "indépendamment des événements survenus pendant l'opération".

Pour la première fois, des sources du Hamas ont reconnu que l'attaque israélienne avait fait des victimes dans les rangs dirigeants. Après avoir relayé la mort de six personnes et indiqué que ses dirigeants avait survécu aux frappes, l'organisation fait état de deux membres majeurs du bureau politique qui auraient été blessés, l'un d'eux se trouvant "dans un état critique". Ces responsables seraient actuellement soignés "dans un hôpital privé sous haute sécurité".

Les sources ont toutefois refusé de révéler l'identité des dirigeants blessés, maintenant le flou sur l'impact réel de l'opération israélienne sur la hiérarchie du Hamas.

Le journal saoudien rapporte que "les frappes aériennes israéliennes ciblant un complexe de la direction du Hamas dans le quartier d'Al-Qatifiya de la capitale du Qatar ont tué cinq Palestiniens". Parmi les victimes figurent Humam Al-Haya, fils de Khalil Al-Haya membre du conseil de direction, le directeur de son bureau Jihad Labad, trois de ses collaborateurs et un agent de sécurité qatari.

Une attaque ciblée contre les infrastructures dirigeantes

Selon les informations recueillies, le complexe visé abritait "des bureaux et des habitations, tous appartenant à des dirigeants et des personnalités du Hamas, ainsi qu'à leurs gardes du corps". La villa de Khalil al-Hayya, qui abrite un bureau privé, aurait été "la cible principale de l'attaque la plus puissante" parmi les quatre frappes menées.