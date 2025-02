Enlevé avec un sac sur la tête et déplacé 33 fois : Keith Segal témoigne de sa captivité aux mains du Hamas

Keith Segal, ancien otage libéré dans le cadre de l'accord récent, a révélé les conditions brutales de sa captivité lors d'une rencontre avec le ministre Yitzhak Goldknopf. Enlevé de son domicile à Kfar Aza le 7 octobre, Segal a été transféré dans pas moins de 33 lieux différents pendant sa détention, dont deux tunnels et deux écoles dans la bande de Gaza. "Nous avons été transportés dans trois véhicules différents. Ils nous ont enlevés de notre maison avec ma propre voiture, puis en entrant à Gaza, ils nous ont transférés dans un véhicule local, puis dans un autre. Ils nous ont mis un sac sur la tête pour nous empêcher de voir", a déclaré Segal lors de cette rencontre.

Il a décrit les conditions éprouvantes dans les tunnels souterrains : "Le deuxième tunnel était particulièrement profond, on nous a dit 40 mètres sous terre. Nous devions marcher 15 pas pour atteindre des toilettes sans air. C'était vivre avec un essoufflement constant, des douleurs et une pression thoracique."

L'ancien otage a souligné l'isolement et le manque de soins : "Ils nous laissaient seuls de 17h jusqu'à 8h le lendemain. Si quelque chose nous était arrivé, nous n'aurions eu personne à qui parler." Il a raconté qu'une nuit, lorsqu'une autre otage avait besoin de médicaments, leurs appels à l'aide sont restés sans réponse jusqu'au matin.

"Nous sommes sortis du tunnel par miracle, après que nous trois étions épuisés et déshydratés. On nous donnait très peu d'eau et de nourriture", a-t-il ajouté.

Lors d'une rencontre ultérieure avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, Segal a exprimé sa gratitude pour les efforts ayant mené à sa libération, tout en soulignant : "L'histoire n'est pas terminée pour moi. Bien que je sois rentré, nous avons la responsabilité, vous et moi, de ramener tout le monde. J'ai des amis là-bas et c'est difficile d'être revenu en sachant qu'ils y sont encore." Netanyahou lui a répondu : "Je travaille constamment pour la libération des autres otages. Je n'ai pas l'intention d'abandonner qui que ce soit."

Keith a raconté aux deux [Netanyahu et son épouse] les conditions difficiles de captivité, ainsi que son adaptation et son processus de réhabilitation depuis son retour. "L'histoire n'est pas terminée pour moi. Certes, je suis revenu, mais vous et moi portons la responsabilité de ramener tout le monde. Nos amis sont toujours là-bas et c'est difficile pour moi de revenir en sachant qu'ils y sont encore. Je sais que vous faites beaucoup, continuez à faire preuve de courage et de leadership", leur a-t-il dit. Le Premier ministre lui a répondu : "Je travaille constamment pour la libération des autres otages. Je n'ai pas l'intention d'abandonner qui que ce soit."