Enquête de Tsahal : des responsables de la sécurité et des résidents ont empêché un massacre au kibboutz Erez le 7 octobre

L'enquête sur les combats dans la zone du kibboutz Erez le 7 octobre a été publiée mardi par Tsahal, après avoir été présentée aux membres du kibboutz et aux familles endeuillées. L'enquête révèle qu'environ 15 à 20 terroristes ont tenté de pénétrer dans le kibboutz, dont au moins deux ont été éliminés sur place. Six autres terroristes ont été neutralisés au nord du pont du cours d'eau Shikma, qui avaient peut-être battu en retraite. Le combattant de l'équipe d'alerte, le major de réserve Amir Naim, est tombé au combat, d'autres combattants et civils ont été blessés.

Les résidents et combattants des équipes d'alerte des kibboutz Erez et Or Haner ont fait preuve de courage, de détermination au contact et de camaraderie. Leur combat courageux dans le kibboutz a empêché un massacre. Les actions de la compagnie sectorielle ont limité l'attaque des terroristes, et l'aviation a empêché une vague importante et supplémentaire de terroristes d'atteindre la zone. L'équipe d'enquête a constaté que des terroristes avaient pénétré au sein du kibboutz Erez mais que celui-ci n'avait été conquis à aucun moment.

L'équipe d'enquête a divisé la zone du kibboutz Erez en deux secteurs principaux : l'espace du portail bleu et l'espace du point 29 de la clôture du kibboutz. De plus, les événements au sud du kibboutz ont été examinés, car le combat qui s'est déroulé dans l'espace entre la clôture du système et le kibboutz a influencé la bataille sur la clôture du kibboutz.

Pour chaque secteur, une chronologie a été établie et les événements et combats qui se sont déroulés depuis le début de l'attaque terroriste du Hamas le matin du 7 octobre jusqu'à l'obtention du contrôle opérationnel initial sur la zone et son nettoyage des terroristes dans les heures de fin d'après-midi de ce même jour ont été cartographiés.

Phase 1 – Début de l'attaque dans la zone du kibboutz Erez (06:28-07:10)

06:28 Le commandant de la compagnie sectorielle a tiré vers deux drones qu'il a identifiés au-dessus de sa tête près de la position de pillbox où il se trouvait avec le véhicule du commandement. Un drone a été touché et un autre a explosé sur la position.

06:29 Avec les alertes "couleur rouge", le responsable de la sécurité d'Erez, qui se trouvait à Jérusalem, a vérifié la présence de l'équipe d'alerte, et à 06h40 a mobilisé ses membres. La plupart avaient leur équipement de combat chez eux, et ils se sont déployés dans tout le kibboutz sous le commandement de l'ancien responsable de la sécurité.

06:48 L'ancien responsable de la sécurité commande et répartit les membres de l'équipe à leurs positions, parallèlement le centre de commandement du village et l'équipe d'urgence ont commencé à opérer.

06:38 Le commandant de la compagnie sectorielle a ordonné à un char d'arriver à une position dominante entre la clôture du système et le kibboutz. Le char a combattu la première vague de terroristes qui avait pénétré dans la zone, a écrasé les motos des terroristes et perturbé leur attaque. Le char a été touché par des tirs de missiles antichar.

À ce moment-là, le commandant de la compagnie a dirigé l'équipe d'alerte sectorielle, qui voyageait en véhicule, pour le rejoindre et s'est dirigé vers le kibboutz Erez. Le commandant est entré dans le kibboutz pour se positionner près du "portail de l'avocat". Par la suite, il s'est rendu avec la force d'alerte vers la zone de 'Nir Am' en raison de rapports répétés sur l'infiltration de terroristes dans la zone.

07:05 Environ, les membres de l'équipe d'alerte et d'autres résidents, qui étaient positionnés au monument Palmach à la périphérie ouest du kibboutz, ont identifié des camionnettes suspectes se dirigeant vers la porte arrière du kibboutz ("le portail bleu"). La force a tiré vers les camionnettes après que l'ancien responsable de la sécurité ait confirmé avec le centre de commandement sectoriel qu'il s'agissait de terroristes.

Parallèlement à l'identification des terroristes, l'ancien responsable de la sécurité a ordonné à tous les membres de l'équipe de se diriger vers le portail bleu et de concentrer l'effort de défense et d'attaque. Cette décision, malgré les risques qu'elle comportait, permettrait aux membres de l'équipe d'alerte de faire face seuls à l'attaque des terroristes et de fait de la bloquer.

Dans les minutes qui ont suivi, les terroristes ont continué à avancer et sont arrivés près du portail bleu du kibboutz (dans son coin sud-ouest). À leur arrivée, les terroristes ont débarqué des camionnettes et se sont positionnés dans quatre embuscades différentes, d'où ils ont mené des échanges de tirs face aux membres de l'équipe d'alerte et à d'autres résidents, qui étaient déployés face à eux. À ce stade, un combat significatif a commencé dans la zone du portail bleu.

Phase 2 – Le combat au kibboutz 'Erez' (07:10-10:00 environ)

Les membres de l'équipe d'alerte ont mené un combat acharné et prolongé et ont bloqué les terroristes dans la zone du portail bleu.

07:15 Environ, un membre de l'équipe d'alerte a été touché par l'explosion d'une grenade lancée vers lui à la position de béton du portail bleu et a continué à combattre par la suite. Il a été blessé à la tête une demi-heure plus tard et a continué à combattre jusqu'à son évacuation.

07:40 Environ, un autre membre de l'alerte a été touché et évacué par son camarade pour recevoir des soins médicaux primaires au centre de commandement. Peu après, les terroristes ont tiré un RPG vers une des maisons du kibboutz près du portail bleu.

07:45 Environ, le membre de l'équipe d'alerte, le major de réserve Amir Naim, a été touché alors qu'il combattait dans la cour d'une des maisons en première ligne de la zone de combat. Amir a été évacué vers la maison voisine et est mort de ses blessures plus tard.

Le responsable de la sécurité d'Erez, qui était en route vers le kibboutz, a demandé l'aide du responsable de la sécurité du kibboutz Or Haner, qui a accédé à sa demande et a envoyé une force de renfort composée dans un premier temps de combattants de l'équipe d'alerte du kibboutz, puis d'autres combattants résidents d'Or Haner (qui ne sont pas membres de l'équipe d'alerte) vers le kibboutz Erez.

08:00 Environ, la première équipe de renfort est arrivée au kibboutz Erez. À ce moment, une partie des membres de l'équipe d'alerte étaient assiégés dans la position de béton du portail bleu sous le feu, avec les dernières balles de munitions, et demandaient une aide urgente après que l'un d'eux ait été blessé.

08:15 Environ, le responsable de la sécurité d'Erez et trois autres résidents du kibboutz Or Haner sont arrivés au kibboutz Erez. L'ancien responsable de la sécurité qui commande effectivement la force au combat a effectué une évaluation de la situation et briefé une équipe d'évacuation commandée par un résident du kibboutz et le vice-responsable de la sécurité et des combattants de l'équipe d'alerte d'Or Haner pour aider à évacuer les membres de l'équipe qui étaient assiégés dans la position de béton du portail bleu.

08:45 Environ, l'équipe d'évacuation s'est divisée en binômes et a avancé vers le portail bleu à couvert des maisons. Pendant le mouvement, l'équipe identifie même des tirs vers eux lors des bonds entre les maisons. Pendant le mouvement, un binôme a identifié et signalé par radio le mouvement de terroristes dans une direction est parallèle à la clôture du kibboutz. Le responsable de la sécurité a fait décoller un drone du centre de commandement et a identifié le mouvement des terroristes vers le point 29 de la clôture du kibboutz.

09:00 Environ, les membres de l'équipe d'alerte ont été évacués sous le feu et après un tir de couverture donné par les camarades qui combattaient dans la zone pour permettre la sortie des combattants de la position de béton. Par la suite, les terroristes ont tiré un RPG vers l'entrée de la maison voisine, ce qui a blessé des membres de l'équipe d'alerte et d'autres résidents. Les forces des équipes d'alerte et les résidents se sont déployés dans la cour de la maison et à l'intérieur, pour effectuer un autre tir de couverture qui a permis l'évacuation de la famille autour de la maison de laquelle les membres de l'équipe combattaient vers le centre de commandement du kibboutz.

À ce moment, les membres de l'équipe d'alerte et les résidents qui se trouvaient au centre de commandement sont arrivés au point de combat au point 29 de la clôture et se sont déployés à proximité. Les combattants de l'équipe d'alerte ont mené un combat contre les terroristes. Pendant le combat, les terroristes ont réussi à percer la clôture vers le territoire du kibboutz après avoir posé une charge et créé une brèche, le responsable de la sécurité a déclaré au centre de commandement un cercle ouvert, mais les terroristes ont immédiatement battu en retraite suite au combat mené contre eux.

Phase 3 - Fouilles et nettoyage du kibboutz (10:00-20:00)

Avec la fin du combat dans le kibboutz, les membres de l'équipe d'alerte et d'autres résidents ont commencé à effectuer des fouilles dans la zone du kibboutz.

10:45 Environ, une petite force de la brigade de parachutistes sous le commandement du commandant de brigade est arrivée au kibboutz. Après une conversation au centre de commandement du kibboutz, une équipe de parachutistes est restée dans le kibboutz tandis que les autres ont continué vers d'autres foyers de combat à la demande du commandant de bataillon sectoriel.

13:00 Environ, des instructeurs du Shin Bet sont arrivés au kibboutz et avec les membres de l'équipe d'alerte, ils se sont joints à l'effort de fouilles dans la zone du kibboutz.

20:00 Environ, des forces de l'unité multidimensionnelle et du bataillon 202 sont arrivées pour renforcer le kibboutz.

Principales conclusions et leçons de l'enquête sur le combat au kibboutz Erez

Tsahal a échoué dans sa mission de protéger les résidents du kibboutz Erez et les civils qui se trouvaient dans la zone.

L'équipe d'enquête a souligné positivement le fonctionnement du commandant de la force au combat (l'ancien responsable de la sécurité), du responsable de la sécurité effectif du kibboutz, du responsable de la sécurité d'Or Haner, des membres des équipes d'alerte des kibboutz Erez et Or Haner, des résidents d'Erez et Or Haner qui ne sont pas membres des équipes d'alerte et ont sauté pour combattre, et de l'équipe d'urgence du kibboutz Erez. Pour leur recherche du contact, leur camaraderie et leurs actions opérationnelles significatives qui ont empêché un massacre dans le kibboutz.

L'équipe d'enquête a souligné positivement les actions du commandant de compagnie sectoriel, qui était requis pour répondre à plusieurs zones de combat. Ses premières actions le matin de l'attaque ont limité l'ampleur du raid sur le kibboutz Erez, quand dans la première phase il a agi pour perturber le raid sur le kibboutz Erez et dans la deuxième phase a empêché et arrêté le raid sur le kibboutz Nir Am, où lui et ses forces ont touché de nombreux terroristes.

L'équipe d'enquête a souligné positivement l'équipage du char qui a combattu en première ligne du kibboutz, son arrivée et son combat ont limité l'ampleur du raid sur le kibboutz Erez et ont nui au plan de l'ennemi.

L'équipe d'enquête souligne positivement les équipages de drones qui ont opéré dans la zone de la clôture frontalière face au kibboutz Erez et au passage d'Erez et ont déjoué la continuation des vagues d'attaque.

Préparation de l'équipe d'alerte : Les membres de l'équipe d'alerte du kibboutz étaient dans un état de préparation correspondant aux exigences face au scénario pour lequel ils s'étaient préparés, quand le matin de l'attaque il y avait 12 armes sur 16 dans les maisons des membres de l'équipe d'alerte.

Formation de l'image de situation : Tsahal a eu du mal à créer une image de situation claire et nette sur ce qui se passait dans la zone du kibboutz Erez jusqu'aux heures de l'après-midi bien que l'équipe d'urgence du village ait eu une image de situation générale dès les heures du matin.

Commandement et contrôle : Le commandant de bataillon sectoriel était présent au combat dans le moshav Netiv HaAsara, et est arrivé au kibboutz Erez après la fin du combat, d'où il a continué vers la zone adjacente au kibboutz Nir Am qui était le combat principal dans le secteur à ce moment-là.