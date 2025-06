Enquête de Tsahal sur l'attaque d'Ofakim le 7 octobre : "Un terrible massacre de 40 minutes"

L'armée israélienne a présenté mercredi à la ville d'Ofakim les conclusions de son enquête sur le massacre du 7 octobre dans cette localité du sud d'Israël. Les conclusions de cette enquête, qui n'a pas encore été publiée, révèlent que les forces de Tsahal sont arrivées dans la ville alors que le combat battait son plein et était même en grande partie terminé. Le carnage a duré environ 40 minutes dans la ville, les résidents et les policiers locaux ayant mené la première et unique ligne de défense lors de l'événement.

Selon l'enquête, présentée aux familles endeuillées, aux responsables municipaux et aux combattants et civils qui ont participé aux combats, la moitié des terroristes qui ont attaqué la ville ont été éliminés lors du combat initial, tandis que l'autre moitié a choisi de se retrancher dans les maisons de la ville. Ce sont les résidents et les policiers locaux qui ont combattu les terroristes du Hamas - jusqu'à l'arrivée des forces de l'unité d'intervention Yamam, qui ont empêché une catastrophe encore plus importante.

Le maire Yitzhak Danino a raconté qu'il s'agissait d'une journée "pas simple mais nécessaire, nous avons entendu la vérité douloureuse : Tsahal n'était pas là quand nous en avions le plus besoin", ajoutant : "Il est important de dire - Tsahal a appris, s'est mobilisé et agit depuis chaque jour sur plusieurs fronts". Le maire a déclaré que les héros "d'Ofakim ne sont pas nés dans les légendes, ils vivent parmi nous, nous continuons à serrer dans nos bras les familles endeuillées et à aller de l'avant - avec un engagement profond envers tous ceux qui sont ici, et à la mémoire de ceux qui ne sont plus".

Lors du massacre dans la ville d'Ofakim pendant l'attaque du 7 octobre, 27 résidents ont été tués et 6 policiers ont péri. 20 autres résidents ont été assassinés lors d'autres attaques survenues le même jour, notamment le massacre du minibus des retraités à Sderot.