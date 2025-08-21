Articles recommandés -

Un violent affrontement de près de trois heures s'est déroulé mercredi à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, au cours duquel 15 terroristes palestiniens ont été éliminés, selon les détails révélés jeudi par l'enquête préliminaire de Tsahal.

L'attaque a débuté vers 9 heures du matin lorsqu'une vingtaine d'hommes armés ont émergé d'un puits de tunnel situé à seulement 40 mètres d'une position fortifiée israélienne. Les terroristes ont immédiatement ouvert le feu à l'arme automatique et au lance-roquettes antichar tout en progressant vers le bâtiment, certains tirant simultanément des obus de mortier.

Plusieurs terroristes sont parvenus à pénétrer dans la structure, donnant lieu à des combats rapprochés à l'intérieur du bâtiment. Les soldats israéliens, déjà en état d'alerte sur place, ont rapidement riposté, éliminant neuf assaillants lors des premiers échanges de tirs.

L'unité présente dans la position a également déployé un drone d'attaque de type "Zik" qui a frappé des cibles dans la zone. Les terroristes restants ont tenté de battre en retraite, déclenchant une poursuite aérienne avec des frappes de chasseurs-bombardiers.

https://x.com/i/web/status/1958439054397038838

Parallèlement aux combats, un commandant de compagnie blindée qui observait les événements dans son secteur est intervenu avec son char, éliminant deux terroristes par des tirs directs. Un troisième a été écrasé par le véhicule blindé, tandis qu'un quatrième a été neutralisé par la suite.

Les chars du 74e bataillon sont rapidement arrivés en renfort et ont commencé à éliminer les terroristes palestiniens avec leurs mitrailleuses. L'un des blindés a réussi à écraser environ trois d'entre eux qui s'étaient positionnés sur les axes de circulation de la zone.

Des hélicoptères de combat de l'armée de l'air ont également participé à l'opération, contribuant au dénouement favorable de l'engagement. Même deux heures après la fin des combats principaux, les forces israéliennes continuaient de localiser des terroristes dans le secteur.

Le général Yaniv Asor, commandant du secteur sud, s'est rendu sur le site de l'affrontement pour mener l'enquête préliminaire, accompagné du général Moran Omer, commandant de la 36e division, et d'autres officiers supérieurs. Il a salué l'agressivité et l'engagement au combat démontrés par les commandants et soldats, tout en identifiant des lacunes révélées par l'enquête nécessitant des améliorations rapides.