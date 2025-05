Enquête du 7 octobre : les défaillances ont retardé la libération du kibboutz Kissoufim de cinq jours

Tsahal a publié jeudi son enquête sur les événements du 7 octobre au kibboutz Kissoufim, révélant des défaillances majeures dans la protection des habitants face à l'infiltration de 150 terroristes. L'attaque a causé la mort de 17 civils - dont six travailleurs étrangers - et de 27 soldats, le dernier combat ayant eu lieu le 12 octobre. L'enquête, menée par le lieutenant-colonel Tal Alkubi et supervisée par le général Yaron Finkelman, expose "un échec cuisant de Tsahal dans la défense du kibboutz et de ses habitants", malgré l'héroïsme des combattants qui ont perturbé les plans terroristes et repoussé une partie des terroristes.

Les conclusions pointent plusieurs dysfonctionnements : absence de formation au combat en zone civile, répartition défaillante des missions, mauvaise utilisation des forces et inefficacité de l'aviation. "Les forces de Tsahal n'ont pas été entraînées ou préparées au combat dans une localité israélienne saturée de terroristes", souligne le rapport. Le 51e bataillon de la brigade Golani, en "alerte à l'aube" dès 5h30, s'est retrouvé cloué dans les espaces protégés après le barrage d'artillerie du Hamas à 6h29. Les terroristes, certains vêtus d'uniformes israéliens, ont percé la clôture en plusieurs points.

Des actes d'héroïsme ont marqué les combats. Le sergent Tomer Nagar a tenu sa position dans le bunker de la base pendant 25 minutes avant de tomber, ses munitions épuisées. Le capitaine Uri Shani et son équipe de garde locale ont empêché un massacre plus important avant d'être tués par un obus de mortier.

L'évacuation des résidents a commencé à 17h00 le premier jour, alors que des terroristes se trouvaient encore dans le kibboutz. Tom Godo, habitant du kibboutz, a été tué par erreur par les forces israéliennes qui avaient entendu des voix arabes depuis son abri. Le kibboutz Kissoufim a réagi en déclarant attendre que "le gouvernement et son dirigeant prennent leurs responsabilités" face à cet "échec de l'État d'Israël".