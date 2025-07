Enquête du Wall Street Journal : comment l'Iran a réussi à percer les défenses aériennes israéliennes

Articles recommandés -

Selon une investigation publiée mercredi par le Wall Street Journal, l'Iran a considérablement amélioré sa capacité à percer les défenses aériennes israéliennes durant l'opération "Réveil du Lion". Les données révèlent une progression inquiétante : si seulement 8% des missiles iraniens franchissaient les barrières défensives en première partie de conflit, ce taux a bondi à 16% dans la seconde moitié.

Une stratégie d'adaptation sophistiquée

Téhéran a développé une approche méthodique par essais-erreurs. Les forces iraniennes ont diversifié leurs points de lancement à travers tout le territoire, modifié le timing des attaques et dispersé géographiquement leurs cibles. Cette tactique a contraint Israël à étendre ses systèmes défensifs sur un périmètre plus large, créant progressivement des failles exploitables.

L'arsenal iranien comprenait notamment des missiles hypersoniques Fateh, volant à dix fois la vitesse du son. Équipés de têtes militaires détachables et capables de manœuvres évasives lors de leur rentrée atmosphérique, ces projectiles ne peuvent être interceptés que par les systèmes les plus avancés : Arrow 3 et Fronde de David.

Pressions économiques et opérationnelles

Face à l'intensification des attaques et la saturation progressive des systèmes d'interception, Israël s'est retrouvé confronté à une pénurie de missiles intercepteurs Arrow, composant clé de sa défense multicouche. Cette situation a contraint les responsables militaires à opérer une sélection rigoureuse, ne neutralisant que les menaces les plus critiques pour préserver leurs stocks limités.

L'évolution du conflit illustre une course technologique permanente. Comme l'explique le professeur Yehoshua Kalisky de l'Institut d'études de sécurité nationale : "Nous évoluons sur une courbe d'apprentissage mutuelle. Ils améliorent leurs capacités offensives, nous renforçons nos défenses."

Cette dynamique souligne les défis auxquels font face même les systèmes antimissile les plus sophistiqués face à des adversaires déterminés et adaptatifs, remettant en question les paradigmes traditionnels de la supériorité défensive.