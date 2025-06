Enquête du Wall Street Journal : dans les coulisses de l'attaque surprise israélienne contre l'Iran

Articles recommandés -

Le Wall Street Journal a publié vendredi une enquête approfondie sur l'attaque d'ouverture d'Israël contre l'Iran, qui a permis l'élimination de neuf scientifiques nucléaires à leur domicile ainsi que de hauts responsables militaires. Cette investigation, basée sur des entretiens avec 18 sources sécuritaires israéliennes et américaines actuelles et passées, révèle les préparatifs minutieux et de longue haleine d'Israël pour cette opération.

Des préparatifs secrets de longue date

L'enquête révèle que les pilotes de l'armée de l'air israélienne se sont entraînés à l'étranger pour des vols longue distance et des formations de vol complexes, incluant le ravitaillement en vol et le timing précis des largages de bombes. Parallèlement, des réseaux d'espionnage ont été établis à l'intérieur de la République islamique, parvenant à suivre différents hauts responsables du système militaire iranien.

Dans les mois précédant l'attaque, des pièces de drones ont été introduites clandestinement en Iran avec des explosifs, transportées dans des valises, des camions et des conteneurs. Ces munitions étaient conçues pour être activées à distance. Un nombre restreint d'équipes s'est positionné près des systèmes de défense aérienne ou des lanceurs de missiles iraniens pour les neutraliser au moment voulu.

Une décision prise quatre jours avant l'attaque

Selon un responsable sécuritaire israélien interrogé, la décision finale du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de ses conseillers militaires d'attaquer a été prise le 9 juin, quatre jours avant la frappe d'ouverture. Cette décision a déclenché une opération de désinformation qui a conduit l'Iran à baisser sa garde.

Israël a également lancé de gros drones depuis son territoire dans le cadre de l'attaque. Certaines capacités de ces appareils n'ont été testées pour la première fois que la veille de l'attaque d'ouverture, selon une source impliquée dans l'opération.

Un moment de tension avant l'attaque

L'enquête révèle qu'un incident a failli compromettre l'opération. Peu avant l'attaque d'ouverture, les hauts responsables de l'armée de l'air iranienne ne se sont pas présentés à un lieu de rendez-vous planifié, contrairement aux prévisions israéliennes. Cette absence a suscité des craintes au sein de l'establishment sécuritaire israélien que l'Iran ait découvert le plan.

Finalement, les dirigeants iraniens se sont réunis ailleurs, permettant à Tsahal de les éliminer aux côtés d'autres hauts responsables. Cette enquête du Wall Street Journal offre un rare aperçu des méthodes et de la planification derrière l'une des opérations militaires les plus audacieuses d'Israël ces dernières années.