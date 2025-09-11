Enquête sur le 7 octobre au kibboutz Magen : l'héroïsme de l'équipe de sécurité a permis d'éviter le pire

Articles recommandés -

Alors que de nombreux kibboutzim bordant la bande de Gaza ont subi de lourdes pertes lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, le kibboutz Magen a échappé au massacre grâce à la détermination de son équipe d'alerte et aux préparatifs méticuleux menés durant des années. C'est ce que révèle une enquête militaire publiée ce jeudi par Tsahal.

Trois vagues d'assaut repoussées

L'attaque s'est déroulée en trois vagues distinctes, avec des dizaines de terroristes à chaque fois. Contrairement à d'autres localités, Magen - situé en deuxième ligne derrière les kibboutz Nirim et Nir Oz - a réussi à maintenir les combats à l'extérieur de ses habitations.

"Des dizaines de terroristes qui avaient l'intention de pénétrer dans le kibboutz pour tuer, piller et commettre les atrocités perpétrées ailleurs se sont finalement repliés vers Gaza", indique l'enquête présentée aux résidents par le général de division Yaron Finkelman, commandant du secteur Sud.

Une résistance organisée dès l'aube

Le drame commence à 6h29, quand débutent les tirs de roquettes. Baruch Cohen, responsable de la sécurité du kibboutz, se rend immédiatement au poste d'observation de Givat Al-Sheikh pour surveiller les zones ouvertes vers Gaza.

L'alerte est donnée à 7h03 par Ohad Derzman via WhatsApp. À 7h30, entre 20 et 30 terroristes du Hamas pénètrent dans le périmètre à bord de pick-up et de motos, s'infiltrant par deux brèches dans la clôture de sécurité.

La bataille fait rage autour de la colline d'observation. Baruch Cohen, grièvement blessé à la jambe, est secouru sous le feu ennemi. Avi Fleischer, membre de l'équipe d'intervention, périt en tentant de porter secours à son camarade, touché dans le dos par les tirs terroristes.

Malgré les tirs de RPG et l'encerclement du kibboutz vers 9h par plus de 20 terroristes sur 15 à 20 motos, l'équipe d'alerte parvient à maintenir ses positions. Les médecins du kibboutz bravent les tirs pour soigner les blessés.

Le repli ordonné par Gaza

Face à la résistance acharnée, le quartier général du Hamas à Gaza donne l'ordre du retrait à 10h38. Les terroristes comprennent qu'ils ne pourront ni pénétrer dans le kibboutz ni enlever de civils. Les combats se poursuivent jusqu'à midi, laissant derrière eux une camionnette Toyota blanche et plusieurs armes abandonnées.

Les forces de Tsahal n'arrivent qu'à 13h30, fouillant la zone jusqu'à 19h. Le 8 octobre, une nouvelle tentative d'infiltration est repoussée par l'armée. L'évacuation des résidents vers la mer Morte intervient le 9 octobre.

Des années de préparation payantes

L'enquête souligne le rôle crucial des préparatifs menés par Baruch Cohen : amélioration du système d'alerte, renforcement de l'équipement et de l'armement, formation des équipes et mise en place d'un réseau de positions défensives.

"Ces préparatifs ont permis aux membres de l'équipe d'être prêts à défendre le kibboutz", souligne Tsahal, qui salue également le courage des habitants et l'organisation des soins et évacuations.