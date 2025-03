Enquête sur le 7 octobre : Doha accuse le Shin Bet de vouloir faire du Qatar un "bouc émissaire"

Le Qatar a lancé mercredi une attaque sans précédent contre le service de sécurité intérieure israélien du Shin Bet, qui accuse dans son enquête sur les défaillances du 7 octobre, le gouvernement qatari d'avoir contribué aux attentats du 7 octobre par le biais de financements octroyés au Hamas. Doha a qualifié ces accusations de "fausses", qui constituent "un nouvel exemple de déviation motivée par l'intérêt personnel et l'instinct de conservation dans la politique israélienne".

"L'État du Qatar est un fervent défenseur du peuple palestinien et apporte depuis de nombreuses années une aide humanitaire aux familles de Gaza", a réagi Doha. "Il est de notoriété publique en Israël et dans le monde que toute l'aide envoyée par le Qatar à Gaza a été transférée en toute connaissance de cause, avec le soutien et sous la supervision de l'administration israélienne actuelle et précédente et de ses agences de sécurité, y compris le Shin Bet".

Ibraheem Al Omari/Pool via AP

"Aucune aide n'a jamais été livrée à l'aile politique ou militaire du Hamas", a poursuivi le communiqué qatari quia précisé que l'aide livrée l'a été en coordination avec le coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient (UNSCO), les fonds étant transférés au Programme alimentaire mondial, puis aux bénéficiaires après approbation d'Israël.

"À ce stade critique, le Shin Bet et les autres agences de sécurité israéliennes devraient s'attacher à sauver les otages restants et à trouver une solution qui garantisse la sécurité régionale à long terme, plutôt que de recourir à des tactiques de diversion telles que la désignation d'un bouc émissaire, le Qatar, pour des raisons de longévité politique. Les allégations selon lesquelles l'aide qatarie est allée au Hamas sont totalement fausses et prouvent que les accusateurs ont l'intention de prolonger la guerre", a fustigé le pays du Golfe.

Leo Correa / AP

Doha a toutefois a toutefois souligné que "malgré ces attaques injustifiées, le Qatar continuera à jouer un rôle de médiateur en faveur de la paix, car il croit que la diplomatie est le seul moyen de parvenir à un avenir meilleur pour les Palestiniens et les Israéliens".

Mardi, 16 mois après le début de la guerre, le Shin Bet a publié les principaux points de son enquête sur les défaillances du 7 octobre. En substance, le service de sécurité intérieure d'Israël a indiqué que parmi les principales raisons du renforcement de la puissance du Hamas, figuraient l'afflux d'argent qatari dans la bande de Gaza et l'évitement d'une initiative offensive de la part de l'Etat hébreu.