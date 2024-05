"Nous partageons avec ce peuple le même père, Abraham", implore Yaakov, père de Noa Argamani, otage à Gaza

"Ce Pessah, lors du seder, la chaise de Noa était vide. Nous espérons qu'elle sera parmi nous l'année prochaine, avec l'aide de Dieu." Ces mots sont ceux des parents de Noa Argamani, otage du Hamas depuis plus de 200 jours. Interviewés à la télévision israélienne, tous deux ont partagé leur détresse face à l'attente interminable mais aussi leur espoir, motivé par leur foi de revoir leur fille. "Elle me manque tellement. Il est impossible de décrire à quel point elle me manque", dit sa mère, Liora. Atteinte d'un cancer du cerveau en phase 4, celle-ci avait lancé un appel déchirant au président Joe Biden quelques semaines après le 7 octobre, suppliant le président américain d'œuvrer afin qu'elle puisse serrer Noa une dernière fois avant de s'éteindre.

"Je suis un homme croyant. J'ai foi en Dieu et dans les miracles qu'il peut accomplir", dit Yaakov, le père de la jeune femme, qui porte la kippa. "Mais il faut également que les dirigeants fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à la libération des otages", ajoute-t-il, avant d'affirmer, un sanglot dans la voix : "Noa était l'âme de cette maison. Sans elle, il n'y a plus aucune joie."

27 a

Liora et Yaakov ont vu la dernière vidéo publiée par le Hamas de l'enlèvement de Noa, 26 ans, au festival Nova. On la voit sur une moto, et on entend ses pleurs. "La voir ainsi nous a déchiré le cœur. En tant que parents qui avons toujours tout fait pour la protéger et l'entourer d'amour, c'est insoutenable", confie le père. Liora et Yaakov ont vu aussi leur fille sur l'une des vidéos publiées par le Hamas, en janvier dernier.

Article 27A of the Israeli copyright law

Yaakov dit avoir tout de même trouvé un peu de réconfort dans ces images en voyant que les terroristes cherchaient manifestement "à protéger Noa", selon lui. Et ce même s'il ne s'agit que de préserver leur monnaie d'échange. "Je me dis que nous partageons avec ce peuple le même père, Abraham", poursuit-il.

Yaakov affirme être incapable d'envisager la possibilité que sa fille ait pu être violée au cours de sa captivité. "Je me refuse à y penser", dit-il. Lui qui se débat au quotidien entre les tourments liés à la captivité de sa fille et ceux liés à la maladie en phase terminale de son épouse, confie avoir le sentiment "que tout son univers s'écroule" : "Tu verras Liora, tout finira par s'arranger", conclut-il en essuyant ses larmes et celles de son épouse.