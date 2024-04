Erdogan appelle à l'unité palestinienne contre Israël après sa rencontre avec Haniyeh

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté samedi les Palestiniens à s'unir contre Israël suite à une rencontre avec le leader du Hamas, Ismail Haniyeh, à Istanbul, rapporte l'AFP. Les discussions, qui se sont déroulées au palais de Dolmabahçe, ont duré plus de deux heures et demie. Erdogan a déclaré que l'unité palestinienne était "vitale", ajoutant que "la réponse la plus forte à Israël et le chemin vers la victoire résident dans l'unité et l'intégrité", selon un communiqué de la présidence turque.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a vivement condamné cette rencontre, qualifiant l'alliance avec les Frères Musulmans de "viol, meurtre, profanation de cadavres et brûlage de bébés. Erdogan, honte à vous !", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. En réponse, le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Öncü Keçeli, a rétorqué que "ce sont les autorités israéliennes qui devraient avoir honte. Elles ont massacré près de 35,000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants."

Malgré l'annonce en août 2022 de la normalisation des relations entre Israël et la Turquie, marquée par le retour des ambassadeurs et consuls après des années de tensions, Erdogan a repris ses attaques verbales fréquentes contre Israël depuis le début du conflit à Gaza. Dans un discours, le président turc a accusé Netanyahou d'avoir "commis l'une des plus grandes atrocités de ce siècle à Gaza et d'avoir déjà inscrit son nom dans l'histoire comme le boucher de Gaza." Plus récemment, Erdogan a de nouveau attaqué Israël et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, les comparant aux "nazis d'aujourd'hui".

Le ministre des Affaires étrangères, Israel Katz, a par la suite convoqué l'ambassadeur adjoint de Turquie pour une réprimande suite aux attaques d'Erdogan contre Netanyahou. Mardi, Erdogan a imputé la responsabilité de la première attaque directe de l'Iran contre Israël principalement à Netanyahou. "Le principal responsable de la tension qui a étreint nos cœurs le soir du 13 avril est Netanyahou et son administration sanglante," a déclaré Erdogan lors d'une allocution télévisée. "Ceux qui ont été silencieux pendant des mois face à l'attitude agressive d'Israël ont immédiatement condamné la réponse iranienne," a-t-il ajouté, "mais c'est Netanyahou lui-même qui devrait être le premier à être condamné."