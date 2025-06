Erdogan estime que Netanyahou a "dépassé Hitler" et soutient la riposte iranienne

Articles recommandés -

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a franchi un nouveau cap dans ses critiques contre Israël mercredi, déclarant devant le Parlement que Benjamin Netanyahou avait "depuis longtemps dépassé Hitler en matière de génocide". S'exprimant sur les récentes tensions entre Israël et l'Iran, Erdogan a qualifié la riposte iranienne de "naturelle, légale et légitime", estimant que Téhéran se défendait contre les attaques "illégales" et "folles" d'Israël, qu'il a assimilées à du "terrorisme d'État". "Le Premier ministre israélien Netanyahou a depuis longtemps dépassé Hitler en matière de génocide", a-t-il déclaré, faisant référence aux opérations militaires à Gaza.

Cette sortie s'inscrit dans une escalade rhétorique d'Erdogan contre l'État hébreu. La veille, lors d'un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, il avait déjà qualifié Netanyahou de "plus grande menace pour la sécurité de la région". "Netanyahou a démontré une fois de plus qu'il est la plus grande menace pour la sécurité de la région", avait-il affirmé, selon un communiqué de la présidence turque publié sur X.

Le dirigeant turc a également appelé à une solution diplomatique pour mettre fin à "la spirale de violence" et a averti contre toute propagation des incidents en Syrie. Il a souligné que "les attaques israéliennes ne peuvent pas éclipser la crise humanitaire et le génocide à Gaza". Erdogan a précisé qu'il maintenait des "contacts diplomatiques intensifs" concernant les affrontements et poursuivrait ses efforts de médiation.