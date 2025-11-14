Escorte de l'aide à Gaza : "Il est immoral de risquer nos vies pour aider l'ennemi", dénonce un réserviste

Un réserviste israélien, ayant servi plus de 400 jours sur les fronts de Gaza et du Liban, a adressé une lettre virulente à son commandant de bataillon pour protester contre une mission qu’il juge contraire à l’éthique : l’escorte de convois d’aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza.

Dans son message, le soldat raconte avoir vécu "l’un des jours les plus éprouvants de la guerre", malgré les mois de combats précédemment endurés. Il décrit la fatigue accumulée, les opérations menées dans des conditions extrêmes, mais souligne que rien ne l’avait préparé à cette tâche : sécuriser l’acheminement de nourriture et de matériel vers "l’ennemi qui nous combat".

Selon lui, la dissonance entre son engagement militaire et la mission accomplie ce jour-là a provoqué un profond malaise. Il écrit notamment qu’aucun réserviste n’a quitté sa famille, son travail ou son quotidien "pour livrer de l’aide à ceux qui cherchent à nous détruire".

Le soldat appelle à une révision urgente de la politique israélienne en matière d’aide humanitaire vers Gaza, estimant que les risques encourus par les soldats ne sont pas justifiés. Il affirme que l’assistance fournie "alimente" le Hamas et qu’il est moralement inacceptable de mettre en danger des troupes pour permettre son passage.

Tout en reconnaissant que les civils israéliens entendent parler de cette aide sans en saisir pleinement les implications, il affirme que la réalité observée sur le terrain ne peut laisser indifférent.