Exclusif : des responsables israéliens prudents quant à la perspective d'un nouvel accord de libération d'otages

Des sources en Israël ont déclaré à i24NEWS que la délégation israélienne dirigée par le chef du Mossad, David Barnea, irait au Qatar pour poursuivre les négociations uniquement dans le but de modifier les grandes lignes proposées par le Hamas, qualifiées de "mauvaises". Après la dernière contre-proposition de l'organisation terroriste à l'ébauche proposée par les médiateurs internationaux, les responsables israéliens ont tempéré l’optimisme de mise jusqu’ici quant à la conclusion d'un nouvel accord.

Le cabinet de guerre de l’État hébreu aurait discuté du mandat qui serait confié à Barnea, afin d'être prêt pour les négociations au Qatar, d'autant plus que le Hamas continue à poser des conditions problématiques. Le cabinet politique et de sécurité serait également impliqué dans une discussion plus large sur un accord de libération d'otages et de cessez-le-feu, malgré les exigences qualifiées d'"absurdes" du Hamas.

Le Hamas exige notamment un retrait total des forces israéliennes, le retour des habitants du nord de la bande de Gaza dans leurs foyers et un cessez-le-feu permanent, comme prérequis à la mise en place de la première étape de l’accord consistant en une pause temporaire des hostilités et la libération des otages enlevés par les terroristes le 7 octobre.

Ces exigences ont été qualifiées par les responsables israéliens comme une tentative du Hamas d'effacer les résultats obtenus par Israël dans le démantèlement de l'organisation terroriste au cours de la guerre à Gaza, objectif principal de l’offensive militaire au même titre que le retour des otages.