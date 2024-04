Exclusif i24NEWS : une correspondance interne du Hamas confirme que le drame des camions d'aide à Gaza n'a pas été causé par Tsahal

Les services de sécurité israéliens ont obtenu une correspondance interne du Hamas, dans laquelle ses agents admettent que les Palestiniens qui ont perdu la vie lors du drame des camions d'aide humanitaire à Gaza, à la fin du mois de février, ont été tués dans une bousculade géante et par les camions qui tentaient de se dégager, et non par les tirs de Tsahal. C’est ce qu’ont confié en exclusivité à i24NEWS des sources israéliennes.

Cette correspondance confirme les résultats de l’enquête de Tsahal publiés environ une semaine après l'incident, qui révélaient que la majorité des personnes avaient été tuées dans une bousculade causée par une foule trop nombreuse qui avait pris d’assaut les camions dans la rue Rashid à Gaza. "Pendant que les camions se dirigeaient vers les centres de distribution, un rassemblement violent d'environ 12 000 habitants de Gaza s'est formé autour d'eux, pillant la marchandise qu'ils transportaient", indiquait l’enquête.

Selon le ministère de la santé du Hamas, au moins 118 Palestiniens ont été tués dans la catastrophe, et environ 760 ont été blessés. Celui-ci avait qualifié l'incident de "massacre", connu depuis sous le nom de "massacre de la farine" ou "massacre de Rachid". Les autorités israéliennes n'ont pas encore décidé s'il convenait de publier cette correspondance.