Exclusif : Un officier du renseignement égyptien supervise l'échange depuis Gaza

i24NEWS a appris que des représentants égyptiens supervisent l'accord d'échange, par souci d'éviter toute faille ou obstacle susceptible de retarder le deal entre la partie israélienne et le Hamas.

i24NEWS a également appris que des représentants égyptiens sont actuellement présents à la prison de Ketziot dans le Néguev, au sud d'Israël, ainsi qu'à la prison d'Ofer près de Ramallah, pour superviser la libération des prisonniers palestiniens.