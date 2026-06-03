Eyal Zamir : "Au Liban, nous frappons chaque menace et sommes prêts à reprendre les combats contre l’Iran"

Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé mercredi que la marine israélienne devait devenir une composante stratégique de premier plan au sein de l’armée israélienne. Lors d’une visite à la base navale de Haïfa, en compagnie du commandant de la marine, le vice-amiral Eyal Harel, il a indiqué avoir ordonné dès son entrée en fonction un renforcement des capacités de la force navale et accéléré la mise en œuvre de cette vision opérationnelle.

Au cours de sa visite, Eyal Zamir a inspecté les bâtiments de la flotte de missiles, participé à une évaluation de la situation et échangé avec les commandants sur les défis auxquels la marine est confrontée dans les différents théâtres d’opérations. Il a souligné que les marins israéliens opéraient aussi bien dans des zones maritimes proches que lointaines et prenaient part à des missions dont certaines ne peuvent encore être rendues publiques.

Le chef d’état-major a également mis en avant la contribution de la marine aux opérations menées contre les ennemis d’Israël, estimant qu’elle jouait un rôle important dans les évolutions stratégiques en cours au Moyen-Orient. Il a affirmé que Tsahal demeurait prête à reprendre immédiatement les combats contre le "régime terroriste iranien" si nécessaire, ajoutant que la marine disposerait alors d’un rôle déterminant dans toute nouvelle campagne militaire.

Évoquant le front nord, Eyal Zamir a insisté sur la poursuite des opérations contre l’organisation terroriste Hezbollah au Liban. "Nous prenons l’initiative, nous agissons et nous frappons chaque menace", a-t-il déclaré, soulignant que la marine participe pleinement à cette campagne. Il a ajouté que, pour les forces israéliennes, il n’existait pas de véritable cessez-le-feu et que l’armée entendait exploiter au maximum sa liberté d’action afin d’éliminer toute menace pesant sur les citoyens israéliens et sur les soldats déployés.

Le chef d’état-major a enfin salué le travail du commandement de la marine et les résultats obtenus par cette composante de Tsahal depuis le début de la guerre, louant les efforts de ses commandants et de ses équipages sur l’ensemble des fronts.