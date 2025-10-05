Eyal Zamir : "préparez-vous à reprendre le combat à tout moment"

En visite ce dimanche dans la bande de Gaza, le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a appelé les commandants israéliens à rester en alerte et prêts à reprendre les hostilités « à tout moment », malgré la suspension temporaire des opérations offensives décidée pour permettre aux États-Unis de tenter d’obtenir la fin de la guerre.

« Il n’y a pas de cessez-le-feu, mais un changement de situation opérationnelle », a déclaré Zamir lors d’une tournée dans le corridor de Netzarim, au sud de Gaza-Ville, récemment reconquis par l’armée. « Le niveau politique transforme les succès militaires que vous avez remportés en résultats diplomatiques. Si cet effort échoue, nous reprendrons le combat », a-t-il averti.

Le chef d’état-major a souligné que la campagne n’était pas terminée et qu’Israël « ne permettra pas au Hamas de rester debout en tant que système militaire ou gouvernemental ». Il a également évoqué la nécessité de conserver des zones de contrôle avancées permettant à l’armée de se redéployer rapidement « partout où cela sera nécessaire ». S’adressant aux réservistes des brigades Harel et Yiftah, Zamir a rappelé que la libération des otages serait « un objectif moral, éthique et national », saluant l’engagement des soldats qui ont rendu cela possible. Lors de sa visite, il a également dirigé un exercice surprise simulant une attaque du Hamas contre une position de Tsahal.