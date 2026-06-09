Eyal Zamir : "Tsahal est prêt à mener une opération bien plus importante contre l’Iran"

Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé mardi que l’armée israélienne demeurait en état d’alerte maximale et prête à reprendre ses opérations contre l’Iran si nécessaire. En visite à des exercices de formation de commandants dans le nord du pays, il a assuré que toute tentative de Téhéran d’imposer de nouvelles règles du jeu dans la région était vouée à l’échec.

Selon Eyal Zamir, Tsahal a maintenu tout au long de la récente confrontation avec l’Iran une capacité de réaction immédiate, tant sur le plan défensif qu’offensif. Il a indiqué que les menaces dirigées contre Israël avaient été interceptées et que les frappes menées contre l’Iran avaient été exécutées "avec rapidité et puissance".

Le chef d’état-major a toutefois souligné que ces opérations ne représentaient qu’une première étape. "La frappe que nous avons menée en Iran constituait une préparation à une opération beaucoup plus significative", a-t-il déclaré, ajoutant que l’armée israélienne était prête à infliger à la République islamique "un coup sévère d’une ampleur bien supérieure" si les circonstances l’exigeaient.

Eyal Zamir a également insisté sur la poursuite des opérations contre l’organisation terroriste Hezbollah au Liban. Selon lui, les forces israéliennes continuent d’agir le long de la ligne de défense avancée dans le sud du Liban afin de détruire les infrastructures du groupe. Il a notamment évoqué la neutralisation d’une importante infrastructure souterraine dans la région du Beaufort, utilisée comme base de feu et centre de commandement par l’organisation terroriste.

Le chef d’état-major a par ailleurs mis en avant l’importance des formations d’officiers dans le contexte d’une guerre prolongée sur plusieurs fronts. S’adressant aux futurs commandants participant aux exercices, il a estimé qu’ils constituaient l’épine dorsale du commandement de Tsahal après avoir acquis une expérience opérationnelle sans précédent.

"Nous continuerons à approfondir les coups portés à l’organisation terroriste Hezbollah et à protéger les localités du nord", a conclu Eyal Zamir, affirmant que Tsahal resterait prêt à agir "avec force partout où une menace contre les citoyens de l’État d’Israël sera identifiée".