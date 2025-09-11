"Famine" à Gaza : Israël contre-attaque et met en lumière une manipulation des données

Articles recommandés -

L'armée israélienne et le ministère des Affaires étrangères ont présenté ce jeudi un contre-rapport détaillé contestant les conclusions d'une étude internationale faisant état d'une grave malnutrition dans la bande de Gaza. Selon les autorités israéliennes, le document souffre de "failles méthodologiques" et de "biais politiques".

Des auteurs accusés de parti pris

L'offensive israélienne vise directement les membres du Comité d'examen de la famine (CEF) de l'IPC, indice internationalement reconnu pour classifier l'insécurité alimentaire. Parmi les auteurs du rapport figureraient des partisans déclarés de l'attaque du Hamas du 7 octobre.

Andy Seal, l'un des rédacteurs, avait notamment affirmé qu'Israël commettait un "génocide à Gaza" avant même l'intervention terrestre. Zina Gmolddin, membre du comité de suivi, aurait qualifié l'attaque du 7 octobre de "décolonisation". Pour les autorités israéliennes, "la présence d'éléments occupant de telles positions au sein d'un comité censé être professionnel et neutre sape la crédibilité des conclusions".

Omissions de données favorables

Le rapport israélien pointe plusieurs défaillances méthodologiques. Les auteurs de l'étude IPC auraient délibérément ignoré les données relatives aux efforts d'aide israéliens à partir de juillet 2024, période durant laquelle "une amélioration significative des indicateurs avait été constatée".

Cette omission est cruciale selon les autorités israéliennes : "L'intégration des données de ce mois ne permet pas d'affirmer une famine à Gaza, et ce manquement à lui seul risque d'invalider les conclusions."

Méthodologie contestée

Les experts israéliens dénoncent également la sélection des échantillons étudiés. Le comité IPC aurait examiné "presque exclusivement des enfants qui avaient été suivis dans des cliniques pour un traitement contre la malnutrition", une approche "contraire aux directives de l'IPC, qui exigent des enquêtes auprès de l'ensemble de la population".

L'utilisation de l'indice PB (périmètre brachial) plutôt que le rapport poids/taille, considéré comme plus fiable, est également remise en question. Cet indice "n'était utilisé qu'en complément des informations" et son usage exclusif aurait "entraîné une baisse artificielle des taux de malnutrition".

Données de mortalité non concordantes

Autre point de controverse : les chiffres de mortalité publiés par le Hamas ne corroboreraient pas les allégations de famine. Selon les normes IPC, la déclaration d'une famine nécessite "la preuve d'une augmentation anormale du nombre de morts : des centaines de morts chaque jour", ce qui ne ressort pas des données disponibles.

Une enquête ayant établi que l'indice de malnutrition sévère n'était que d'environ 12% aurait été occultée au profit d'études aux chiffres plus alarmants, illustrant selon Israël "une omission sélective qui témoigne d'un choix biaisé".

Pour les autorités israéliennes, ces éléments constituent "un schéma constant de distorsion des données et de négligence scientifique". La "partialité politique délibérée" du rapport aurait transformé un "outil professionnel et fiable" en "document partial et biaisé".

Le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) et le ministère des Affaires étrangères appellent à "un réexamen du rapport et un doute substantiel sur ses conclusions", estimant que ces défaillances "jettent un sérieux doute sur sa crédibilité".