Tsahal se prépare à l'arrivée de la "Flotille de la liberté", qui vise selon les médias étrangers à "briser le siège de la bande de Gaza". Le navire "Madeleine", parti du port sicilien de Catane le 1er juin avec à son bord des activistes aux idéologies diverses, se trouvait jeudi matin au large des côtes grecques et devrait atteindre Gaza dans les prochains jours. L'armée israélienne déploie des forces de sécurité dans la zone, bien qu'aucune décision n'ait encore été prise sur la manière de gérer le navire. Selon des sources militaires, "un message direct sera transmis aux manifestants de ne pas entrer dans la zone", s'appuyant sur les expériences passées.

Si les protestataires défient les ordres ou provoquent Tsahal, les forces pourraient prendre le contrôle du navire et arrêter les manifestants, les transférant au port d'Ashdod pour expulsion. L'unité commando d'élite Shayetet 13 et la flotte de vedettes lance-missiles se préparent à ce scénario. Cette initiative s'inscrit dans une série de six flotilles notables dirigées vers Gaza ces vingt dernières années. La plus marquante remonte à mai 2010 avec le Mavi Marmara, organisé par l'organisation islamique turque extrémiste IHH. L'intervention de la marine israélienne avait provoqué la mort de dix civils turcs et une crise diplomatique entre la Turquie et Israël. Trois jours après le départ de Sicile, les militants affirment avoir repéré un drone les survolant à environ 80 kilomètres de la Grèce, déclarant être "tous en état d'alerte".

Selon le quotidien allemand Bild, plusieurs participants cachent une idéologie anti-occidentale et pro-terroriste derrière le discours humanitaire officiel. Omar Fayad, journaliste d'Al-Jazeera, a comparé les soldats israéliens aux nazis quelques jours après le 7 octobre, écrivant qu'"Israël mène un nouvel holocauste à Gaza". Rima Hassan, députée européenne franco-palestinienne, a accusé Israël de la mort de Shiri Bibas et ses deux jeunes enfants, prétendant qu'ils avaient péri dans des frappes aériennes israéliennes. L'Allemande Yasmin Achar s'est filmée dansant de joie dans sa cuisine lors de l'attaque iranienne contre Israël et a été observée modifiant le slogan "détruire le Hamas" en "détruire le sionisme" lors de manifestations. Tiago Avila, le Brésilien, a assisté aux funérailles de Hassan Nasrallah au Liban, qualifiant le chef du Hezbollah de "saint martyr et leader bien-aimé qui a inspiré des gens du monde entier".