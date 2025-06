Flottille pour Gaza : Rima Hassan et Greta Thunberg dénoncent des menaces de drones

Les militants de la "Flottille de la liberté" en direction de la bande de Gaza, à laquelle participent entre autres l'activiste suédoise Greta Thunberg ou l'eurodéputée française, Rima Hassan, ont affirmé dans la nuit de mardi à mercredi que des drones non identifiés avait survolé leur navire.

Selon le site Middle East Eye, les drones sont resté près de l'embarcation pendant un certain temps, mais n'ont procédé à aucun tir ne causant aucun dommage. Les activistes ont donc estimé qu'il s'agissait d'une "action psychologique" destinée à les dissuader et les pousser à abandonner leur voyage. Finalement, la flottille a poursuivi sa route normalement.

Après avoir écrit sur X se préparer a subir une attaque de drones, Rima Hassan a finalement indiqué que les passagers du navire avaient eu "deux alertes" dans la nuit, dues à des "drones de surveillance grecs". "Nous nous devons de rester en alerte en cas de présence de drones car le dernier navire a été attaqué le 2 mai par ce même procédé et en pleine nuit", a-t-elle poursuivi, précisant qu'"en cas d’attaque par drone", leur navire "ne tiendra pas".

Marine Tondelier, la secrétaire nationale des Verts, à quant à elle estimé que le survol de la flottiulle par des drones était "très grave". "Emmanuel Macron et l'UE doivent intervenir !", a-t-elle écrit sur X.

Greta Thunberg, qui a pris la mer dimanche depuis la Sicile avec 11 autres militants, a déclaré que le moral à bord était "élevé", tout en précisant qu'ils "n'ignorent pas les dangers". Elle a ajouté concernant les risques : "Nous sommes des activistes et des bénévoles pacifiques, et nous ne portons pas d'armes. Nous naviguons paisiblement dans les eaux internationales, c'est notre droit."

Le navire, qui fait l'objet d'un suivi en temps réel sur le site internet de la Coalition de la flottille de la liberté (FFC) à des fins de "sécurité, de responsabilité et de solidarité", devrait atteindre la bande de Gaza dans sept jours. La flottille transporte de l'aide humanitaire comprenant du matériel médical, de la nourriture, des produits pour bébés et femmes, des kits de dessalement d'eau, des prothèses pour enfants et autres fournitures.

Le mois dernier, un autre navire de la FFC avait été endommagé par des drones près de Malte, un incident que les organisateurs attribuent à Israël.