France : Israël visé par une plainte pour "génocide" après la mort de deux enfants à Gaza

Une plainte contre X pour meurtre et génocide a été déposée vendredi au pôle crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris par Jacqueline Rivault, accusant les autorités israéliennes d'être responsables de la mort de ses deux petits-enfants français à Gaza. Janna et Abderrahim Abudaher, âgés de 6 et 9 ans, ont péri le 24 octobre 2023 dans une maison du nord de la bande de Gaza "frappée par deux missiles de F16 tirés par l'armée israélienne", selon la plainte de 48 pages annoncée par l'avocat Arié Alimi. Le drame s'est produit 17 jours après l'attaque du Hamas sur le sol israélien.

D'après le document, la famille avait quitté son appartement le 22 octobre au soir en raison de la "violence extrême" et des "bombardements réguliers" de l'armée israélienne pour se réfugier successivement dans une maison familiale puis une école. Les enfants ont finalement été touchés par deux missiles dans une nouvelle habitation "au nord de la bande de Gaza, entre Fallouja et Beit Lahia". Abderrahim est mort "sur le coup", tandis que Janna a succombé peu après son transfert à l'hôpital. Leur frère Omar, grièvement blessé, vit toujours à Gaza avec sa mère Yasmine Z., également blessée.

La nationalité française des victimes pourrait déclencher la compétence directe de la justice française sur ces accusations de génocide, "catégoriquement rejetées par Israël comme scandaleuses". La plainte vise nommément Benjamin Netanyahou, le gouvernement israélien et Tsahal, présentant ce bombardement comme participant d'un projet visant à "éliminer la population palestinienne". La Ligue des droits de l'Homme compte se joindre à cette action judiciaire.