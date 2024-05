Frappe à Rafah : l'Arabie saoudite accuse Israël d'actes de génocide

Dans un communiqué particulièrement virulent après le tragique incident survenu à Rafah, l'Arabie saoudite a fermement condamné Israël, l'accusant de commettre des "actes de génocide".

"Le royaume condamne les actes de génocide en cours commis par les forces d'occupation israéliennes contre le peuple palestinien, en attaquant les tentes des réfugiés sans défense à Rafah". Le ministère a ajouté que le royaume tenait Israël pour "pleinement responsable de ce qui se passe à Rafah et dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés", dénonçant des "violations flagrantes et continues de toutes les lois et normes humanitaires".

Dans son communiqué, Riyad affirme par ailleurs que la situation actuelle à Gaza porte atteinte à la crédibilité des institutions internationales "en raison de leur silence face au désastre humanitaire sans précédent à Gaza". "Le royaume souligne la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités en mettant un terme aux massacres contre le peuple palestinien, et en traduisant les responsables en justice", conclut le ministère des Affaires étrangères saoudien.

C'est la première fois que la diplomatie saoudienne emploie le terme de "génocide" pour qualifier la guerre menée par Israël à Gaza. Reste à savoir si ce durcissement de ton de la part de l'Arabie saoudite aura des conséquences sur les négociations menées par l'Etats-Unis pour la normalisation des relations entre Riyad et Jérusalem.

L'armée israélienne continue d'enquêter sur les circonstances de l'incendie meurtrier qui s'est déclenché dans un campement de Gazaouis déplacés à Rafah, après une frappe ciblée de Tsahal qui visait deux terroristes du Hamas. Le tragique incident a tué 45 civils et fait des dizaines de blessés.